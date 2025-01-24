В Башкирии арестовали директора колледжа

По данным следствия, руководитель образовательного учреждения в 2023 году систематически вымогал деньги у своих подчиненных, используя свое служебное положение. Он требовал от пяти сотрудников колледжа передавать ему часть начисленных премий в обмен на «общее покровительство» и обещание дальнейшего премирования. В случае отказа директор угрожал создать проблемы на работе.