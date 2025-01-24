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Posted 24 января, 06:55

Published 24 января, 06:55

Modified 24 января, 08:40

Updated 24 января, 08:40

В Башкирии арестовали директора колледжа

В Башкирии арестовали директора колледжа

24 января 2025, 06:55
Фото: Следком РБ.
Директор агропромышленного колледжа в Уфимском районе оказался под стражей по обвинению в коррупции, сообщает в пятницу, 24 января, Следственный комитет РБ.

По данным следствия, руководитель образовательного учреждения в 2023 году систематически вымогал деньги у своих подчиненных, используя свое служебное положение. Он требовал от пяти сотрудников колледжа передавать ему часть начисленных премий в обмен на «общее покровительство» и обещание дальнейшего премирования. В случае отказа директор угрожал создать проблемы на работе.

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Суммы взяток варьировались от 7,5 до 15 тысяч рублей. Подчиненные, опасаясь преследований и негативных последствий, были вынуждены соглашаться на условия директора и отдавать ему часть своих честно заработанных денег.

Преступная схема была раскрыта в результате совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников МВД республики. В ходе оперативно-следственных мероприятий были проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемого.

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Уфимский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявил директору обвинение в 5 эпизодах получения взятки и мелком взяточничестве (п. «б» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). По ходатайству следователя, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии стали меньше брать потребительские заёмы, что свидетельствует о снижении кредитной активности в регионе.

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