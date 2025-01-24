Сенаторы Башкирии оказались молчунами

Posted 24 января, 05:29
Published 24 января, 05:29
Modified 24 января, 08:43
Updated 24 января, 08:43
Компания «Медиалогия» выпустила рейтинг медийной активности сенаторов за 2024 год, и результаты оказались весьма любопытными. Известно, что чем больше упоминаний в СМИ, тем больше охват и влияние, а значит, и узнаваемость. Лилия Гумерова, представительница Башкирии и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, заняла 16-ю строчку рейтинга, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим исследованием. Её МедиаИндекс составил 56 662,0.
Лидером медийного рейтинга, с огромным отрывом, стала Валентина Матвиенко (Санкт-Петербург), чей МедиаИндекс достиг 1 455 194,5. На второй и третьей строчках расположились Алексей Пушков (Пермский край) и Владимир Джабаров (Еврейская АО) соответственно. Рейтинг формируется на основе анализа упоминаний сенаторов в более чем 100 тысячах российских СМИ, включая телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-издания.
Как ранее сообщал Mkset, Глава Башкортостана Радий Хабиров оказался самым упоминаемым губернатором ПФО в 2024 году.