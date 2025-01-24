Сенаторы Башкирии оказались молчунами

Компания «Медиалогия» выпустила рейтинг медийной активности сенаторов за 2024 год, и результаты оказались весьма любопытными. Известно, что чем больше упоминаний в СМИ, тем больше охват и влияние, а значит, и узнаваемость. Лилия Гумерова, представительница Башкирии и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, заняла 16-ю строчку рейтинга, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим исследованием. Её МедиаИндекс составил 56 662,0.