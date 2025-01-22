Уфимские дороги перероют коммунальщики

Как пояснили в мэрии, причиной перекрытий является проведение ремонтных работ на инженерных сетях в Кировском районе города. Это значит, что коммунальщики будут приводить в порядок подземные коммуникации, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, канализации и прочих элементов городской инфраструктуры.