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Posted 22 января, 09:46

Published 22 января, 09:46

Modified 22 января, 10:52

Updated 22 января, 10:52

Уфимские дороги перекроют

Уфимские дороги перероют коммунальщики

22 января 2025, 09:46
Фото: 1MI.

Уфимские дороги перекроют

В Уфе перекроют несколько участков дорог из-за ремонтных работ, сообщает в среду, 22 января, городская администрация.

С 22 января по 10 февраля будет частично перекрыт проезд к дому №8 по улице Мубарякова, а с 26 января по 15 марта полностью перекроют движение возле дома №18 по улице Авроры. Городские власти призывают заранее планировать свои маршруты.

Как пояснили в мэрии, причиной перекрытий является проведение ремонтных работ на инженерных сетях в Кировском районе города. Это значит, что коммунальщики будут приводить в порядок подземные коммуникации, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, канализации и прочих элементов городской инфраструктуры.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе перекрытие на проспекте Салавата Юлаева продлили еще на два месяца.

Главный проспект Уфы перекроют
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