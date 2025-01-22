Уфимские дороги перероют коммунальщики

Posted 22 января, 09:46
Published 22 января, 09:46
Modified 22 января, 10:52
Updated 22 января, 10:52
С 22 января по 10 февраля будет частично перекрыт проезд к дому №8 по улице Мубарякова, а с 26 января по 15 марта полностью перекроют движение возле дома №18 по улице Авроры. Городские власти призывают заранее планировать свои маршруты.
Как пояснили в мэрии, причиной перекрытий является проведение ремонтных работ на инженерных сетях в Кировском районе города. Это значит, что коммунальщики будут приводить в порядок подземные коммуникации, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, канализации и прочих элементов городской инфраструктуры.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе перекрытие на проспекте Салавата Юлаева продлили еще на два месяца.