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Posted 24 января, 04:57

Published 24 января, 04:57

Modified 24 января, 08:44

Updated 24 января, 08:44

Башкирия вылечит Индию

Башкирия вылечит Индию

24 января 2025, 04:57
Фото: FreePik.
Республика впервые экспортировала в Индию крупную партию семян расторопши — растения, которое часто считают сорняком, сообщает в пятницу, 24 января, Управление Россельхознадзора по РБ.

Как стало известно, 26 тонн семян расторопши, выращенной в Абзелиловском районе, отправились в Индию. Удивительно, но это растение, известное у нас как «марьин чертополох», оказалось востребованным не только в Европе, но и в далекой Индии. В России к расторопше часто относятся как к сорняку, но в других странах ее ценят за фармакологические, медицинские и диетические свойства.

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Перед отправкой в Индию специалисты Россельхознадзора тщательно проверили семена. Пробы прошли лабораторные исследования в Башкирской испытательной лаборатории. Эксперты убедились, что в продукции нет опасных карантинных организмов и она полностью соответствует требованиям фитосанитарной безопасности Индии. После этого был выдан фитосанитарный сертификат, и товар отправился к своему индийскому покупателю.

Как ранее сообщал Mkset, в Польшу также отправилась крупная партия семян расторопши.

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