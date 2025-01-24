Башкирия вылечит Индию

Как стало известно, 26 тонн семян расторопши, выращенной в Абзелиловском районе, отправились в Индию. Удивительно, но это растение, известное у нас как «марьин чертополох», оказалось востребованным не только в Европе, но и в далекой Индии. В России к расторопше часто относятся как к сорняку, но в других странах ее ценят за фармакологические, медицинские и диетические свойства.