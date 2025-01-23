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Posted 23 января, 06:51

Published 23 января, 06:51

Modified 23 января, 07:33

Updated 23 января, 07:33

Ильфак Дильмухаметов скончался в Башкирии

Башкирия в трауре: скончался знаменитый чиновник

23 января 2025, 06:51
Фото: Нияз Фазылов.

Ильфак Дильмухаметов скончался в Башкирии

Сюжет
Экология
Ушел из жизни Ильфак Дильмухаметов, многолетний сотрудник Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, сообщает в четверг, 23 января, глава ведомства Нияз Фазылов.

Ильфак Гайнуллович Дильмухаметов долгие годы трудился на руководящих постах в территориальных управлениях министерства. Он занимался важной работой: контролировал соблюдение экологических законов, боролся с загрязнениями и следил за сохранностью окружающей среды. Коллеги отмечают его высокий профессионализм, организаторские способности и, что немаловажно, человеческие качества. Он пользовался большим уважением в коллективе.

Особо подчёркивают его вклад в защиту природы. Благодаря усилиям Ильфака Дильмухаметова было выявлено и пресечено множество нарушений, что позволило сохранить уникальные природные уголки и улучшить экологию региона. Он был не просто чиновником, а человеком, искренне преданным своему делу. Коллеги отзываются о нём как о человеке большой души, всегда готовом помочь советом и делом.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии мужчина скончался прямо во время приемки долгожданного транспорта, и виной тому, по мнению суда, стали сверхурочные рабочие часы.

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