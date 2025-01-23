Башкирия в трауре: скончался знаменитый чиновник

Особо подчёркивают его вклад в защиту природы. Благодаря усилиям Ильфака Дильмухаметова было выявлено и пресечено множество нарушений, что позволило сохранить уникальные природные уголки и улучшить экологию региона. Он был не просто чиновником, а человеком, искренне преданным своему делу. Коллеги отзываются о нём как о человеке большой души, всегда готовом помочь советом и делом.