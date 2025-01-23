Башкирия в трауре: скончался знаменитый чиновник

Posted 23 января, 06:51
Published 23 января, 06:51
Modified 23 января, 07:33
Updated 23 января, 07:33
Ильфак Гайнуллович Дильмухаметов долгие годы трудился на руководящих постах в территориальных управлениях министерства. Он занимался важной работой: контролировал соблюдение экологических законов, боролся с загрязнениями и следил за сохранностью окружающей среды. Коллеги отмечают его высокий профессионализм, организаторские способности и, что немаловажно, человеческие качества. Он пользовался большим уважением в коллективе.
Особо подчёркивают его вклад в защиту природы. Благодаря усилиям Ильфака Дильмухаметова было выявлено и пресечено множество нарушений, что позволило сохранить уникальные природные уголки и улучшить экологию региона. Он был не просто чиновником, а человеком, искренне преданным своему делу. Коллеги отзываются о нём как о человеке большой души, всегда готовом помочь советом и делом.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии мужчина скончался прямо во время приемки долгожданного транспорта, и виной тому, по мнению суда, стали сверхурочные рабочие часы.