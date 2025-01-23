Уфимцам обеспечены выходные из-за мороза

В частности, руководители компаний должны предоставлять работникам тёплую спецодежду, обувь, головные уборы и рукавицы. Если температура опускается ниже -40°C, то необходимо обеспечить защиту лица и дыхательных путей. Кроме того, работодатели обязаны делать перерывы для обогрева в специальных помещениях, где поддерживается температура 21-25°C, а также обеспечить горячее питание. Работа на морозе должна начинаться не раньше, чем через 10 минут после горячего обеда.