mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 04:43

Published 23 января, 04:43

Modified 23 января, 04:45

Updated 23 января, 04:45

Уфимцам обеспечены выходные из-за мороза

Уфимцам обеспечены выходные из-за мороза

23 января 2025, 04:43
Фото: 1MI.
Жителям Башкирии рекомендуют оставаться дома в связи с сильными морозами, сообщает в четверг, 23 января, Роспотребнадзор по РБ.

Похолодание, которое пришло в регион, — не повод для прогулок. Роспотребнадзор предупреждает, что в такую погоду необходимо принимать меры для защиты от переохлаждения, особенно это касается тех, кто работает на открытом воздухе. Ведомство напоминает работодателям об их обязанностях по обеспечению безопасных условий труда в холодное время года.

В частности, руководители компаний должны предоставлять работникам тёплую спецодежду, обувь, головные уборы и рукавицы. Если температура опускается ниже -40°C, то необходимо обеспечить защиту лица и дыхательных путей. Кроме того, работодатели обязаны делать перерывы для обогрева в специальных помещениях, где поддерживается температура 21-25°C, а также обеспечить горячее питание. Работа на морозе должна начинаться не раньше, чем через 10 минут после горячего обеда.

Редкие болезни атакуют Башкирию
Узнать подробнее

При температуре воздуха ниже -30°C не рекомендуется заниматься физической работой, требующей значительных усилий. Также Роспотребнадзор подчеркивает, что работодатель вправе сократить рабочий день, чтобы минимизировать вред от воздействия холода.

Управление гражданской защиты Уфы также призывает жителей города быть особенно осторожными и придерживаться ряда правил.

— Одевайтесь теплее, не забывайте про шапки, шарфы и варежки из натуральных материалов. В морозы лучше отказаться от ювелирных изделий, так как металл способствует переохлаждению. Обувь должна быть теплой и влагонепроницаемой, а перед выходом на улицу обязательно нужно поесть, поскольку голодный человек замерзает быстрее. Курение и алкоголь на морозе строго противопоказаны, так как они лишь усугубляют ситуацию, вызывая иллюзию тепла и быстрое переохлаждение, — советуют специалисты.
Погода в Уфе кардинально изменится уже завтра
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал, какая погода ожидает уфимцев в четверг, 23 января.

Читайте также:
В Башкирии стали чаще выявлять онкологиюДве семьи пропали в БашкирииАлладин добавил работы ГАИ Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Роспотребнадзор#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Мороз#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Осторожность#Белебей#Гражданская защита#Холодная погода#Мелеуз#Янаул#Выходные#Спецодежда#Переохлаждение#Безопасные условия труда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика