Уфимцам обеспечены выходные из-за мороза

Posted 23 января, 04:43
Published 23 января, 04:43
Modified 23 января, 04:45
Updated 23 января, 04:45
Похолодание, которое пришло в регион, — не повод для прогулок. Роспотребнадзор предупреждает, что в такую погоду необходимо принимать меры для защиты от переохлаждения, особенно это касается тех, кто работает на открытом воздухе. Ведомство напоминает работодателям об их обязанностях по обеспечению безопасных условий труда в холодное время года.
В частности, руководители компаний должны предоставлять работникам тёплую спецодежду, обувь, головные уборы и рукавицы. Если температура опускается ниже -40°C, то необходимо обеспечить защиту лица и дыхательных путей. Кроме того, работодатели обязаны делать перерывы для обогрева в специальных помещениях, где поддерживается температура 21-25°C, а также обеспечить горячее питание. Работа на морозе должна начинаться не раньше, чем через 10 минут после горячего обеда.
При температуре воздуха ниже -30°C не рекомендуется заниматься физической работой, требующей значительных усилий. Также Роспотребнадзор подчеркивает, что работодатель вправе сократить рабочий день, чтобы минимизировать вред от воздействия холода.
Управление гражданской защиты Уфы также призывает жителей города быть особенно осторожными и придерживаться ряда правил.
— Одевайтесь теплее, не забывайте про шапки, шарфы и варежки из натуральных материалов. В морозы лучше отказаться от ювелирных изделий, так как металл способствует переохлаждению. Обувь должна быть теплой и влагонепроницаемой, а перед выходом на улицу обязательно нужно поесть, поскольку голодный человек замерзает быстрее. Курение и алкоголь на морозе строго противопоказаны, так как они лишь усугубляют ситуацию, вызывая иллюзию тепла и быстрое переохлаждение, — советуют специалисты.