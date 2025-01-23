Пьет на пособия и не горит в огне: многодетная уфимка попала на Первый канал

Алина поведала, что в их коммунальной квартире произошел пожар, очаг которого находился в комнате Кристины, где она в очередной раз пьянствовала. К счастью, дети в тот момент находились не дома, но саму Кристину пришлось вытаскивать из огня. Первое, что спросила женщина, придя в себя: «Где водка?». По словам Алины, это уже не первый пожар в их квартире. Ранее соседке приходилось тушить детскую кроватку, загоревшуюся от непотушенной сигареты.