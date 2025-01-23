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Posted 23 января, 05:39

Published 23 января, 05:39

Modified 23 января, 07:45

Updated 23 января, 07:45

Уфимка стала героиней телешоу

Пьет на пособия и не горит в огне: многодетная уфимка попала на Первый канал

23 января 2025, 05:39
Фото: Скриншот эфира Мужское/Женское.

Уфимка стала героиней телешоу

Сюжет
Дети
Уфимка, погрязшая в алкогольной зависимости и неоднократно лишавшаяся родительских прав, обратилась за помощью на шоу, сообщает в среду, 23 января, Первый канал.

Как стало известно, 30-летняя Кристина стала героиней программы «Мужское/Женское» (16+), где попыталась рассказать о своей борьбе с алкоголизмом и желании вернуть своих троих детей. Соседка Алина, отправившаяся в Москву, чтобы привлечь внимание к ситуации, рассказала о тяжелой жизни семьи, где мать практически не занимается детьми, а вместо этого тратит пособия на выпивку.

Алина поведала, что в их коммунальной квартире произошел пожар, очаг которого находился в комнате Кристины, где она в очередной раз пьянствовала. К счастью, дети в тот момент находились не дома, но саму Кристину пришлось вытаскивать из огня. Первое, что спросила женщина, придя в себя: «Где водка?». По словам Алины, это уже не первый пожар в их квартире. Ранее соседке приходилось тушить детскую кроватку, загоревшуюся от непотушенной сигареты.

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Кроме того, Кристина, по словам соседей, ведет разгульный образ жизни, не следит за чистотой в квартире, где завелись тараканы. Все трое детей — от разных мужчин. Первый муж не платит алименты, второй умер от алкоголизма, а третий отбывает срок в тюрьме. Несмотря на это, Кристина продолжает ждать его и надеется на совместное будущее.

Несмотря на всё это, Кристина приехала на программу, прося помощи и признаваясь, что не может справиться со своей зависимостью.

— Не справляюсь никак, остановиться не могу. Хочу лечиться, — делится Кристина.

В ее искренность верит подруга Дарья, но другая подруга, Ильзида, уверена, что Кристине уже ничем не помочь.

Видео: Запись эфира Мужское/Женское.

По информации начальника отдела опеки Орджоникидзевского района Уфы Регины Валитовой, семья находится на сопровождении служб системы профилактики. Дети неоднократно помещались в приют, а затем возвращались к матери, когда она «создавала благоприятные условия» после лечения. Теперь для возвращения детей Кристине необходимо пройти курс лечения от алкоголизма и доказать свою способность заботиться о потомстве.

На момент написания материала в суде рассматривается дело об ограничении Кристины в родительских правах из-за систематического неисполнения обязанностей. Следственный комитет возбудил против неё уголовное дело. Более того, ситуацию взял на контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин, поручив руководителю местного управления СК предоставить доклад о расследовании. Параллельно проводится проверка работы органов опеки на предмет халатности.

Как ранее сообщал Mkset, уклонист от алиментов, задолжавший своим детям астрономическую сумму, скрывается от правосудия в Башкирии.

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