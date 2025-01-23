Пьет на пособия и не горит в огне: многодетная уфимка попала на Первый канал

Posted 23 января, 05:39
Published 23 января, 05:39
Modified 23 января, 07:45
Updated 23 января, 07:45
Как стало известно, 30-летняя Кристина стала героиней программы «Мужское/Женское» (16+), где попыталась рассказать о своей борьбе с алкоголизмом и желании вернуть своих троих детей. Соседка Алина, отправившаяся в Москву, чтобы привлечь внимание к ситуации, рассказала о тяжелой жизни семьи, где мать практически не занимается детьми, а вместо этого тратит пособия на выпивку.
Алина поведала, что в их коммунальной квартире произошел пожар, очаг которого находился в комнате Кристины, где она в очередной раз пьянствовала. К счастью, дети в тот момент находились не дома, но саму Кристину пришлось вытаскивать из огня. Первое, что спросила женщина, придя в себя: «Где водка?». По словам Алины, это уже не первый пожар в их квартире. Ранее соседке приходилось тушить детскую кроватку, загоревшуюся от непотушенной сигареты.
Кроме того, Кристина, по словам соседей, ведет разгульный образ жизни, не следит за чистотой в квартире, где завелись тараканы. Все трое детей — от разных мужчин. Первый муж не платит алименты, второй умер от алкоголизма, а третий отбывает срок в тюрьме. Несмотря на это, Кристина продолжает ждать его и надеется на совместное будущее.
Несмотря на всё это, Кристина приехала на программу, прося помощи и признаваясь, что не может справиться со своей зависимостью.
— Не справляюсь никак, остановиться не могу. Хочу лечиться, — делится Кристина.
В ее искренность верит подруга Дарья, но другая подруга, Ильзида, уверена, что Кристине уже ничем не помочь.
По информации начальника отдела опеки Орджоникидзевского района Уфы Регины Валитовой, семья находится на сопровождении служб системы профилактики. Дети неоднократно помещались в приют, а затем возвращались к матери, когда она «создавала благоприятные условия» после лечения. Теперь для возвращения детей Кристине необходимо пройти курс лечения от алкоголизма и доказать свою способность заботиться о потомстве.
На момент написания материала в суде рассматривается дело об ограничении Кристины в родительских правах из-за систематического неисполнения обязанностей. Следственный комитет возбудил против неё уголовное дело. Более того, ситуацию взял на контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин, поручив руководителю местного управления СК предоставить доклад о расследовании. Параллельно проводится проверка работы органов опеки на предмет халатности.
Как ранее сообщал Mkset, уклонист от алиментов, задолжавший своим детям астрономическую сумму, скрывается от правосудия в Башкирии.