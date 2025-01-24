Туристам в Уфе нужны вода и еда — неожиданная аналитика от мэра

Posted 24 января, 08:50
Published 24 января, 08:50
Modified 24 января, 09:26
Updated 24 января, 09:26
Оказывается, башкирская столица в 2024 году приняла рекордное количество гостей — более полутора миллионов человек. Это на 600 тысяч больше, чем в 2023 году, что говорит о растущем интересе к городу. Чем же так манит путешественников этот город?
По словам мэра, список развлечений весьма разнообразен: от сплавов на сапах, каяках и рафтах для любителей активного отдыха, до горнолыжных центров, полетов на воздушных шарах и парапланах для тех, кто ищет острых ощущений. Но, как оказалось, не только адреналином единым жив турист.
Особую роль в привлекательности города играют гастрономические маршруты, туры выходного дня и экскурсии с дегустацией блюд национальной башкирской кухни. Кто откажется попробовать сочный баурсак, ароматный кумыс или наваристый бишбармак? Видимо, именно эти кулинарные изыски в сочетании с красивыми видами, становятся магнитом для туристов.
Уфа также носит звание «Города событийного туризма — 2024». Такие яркие события, как «Сердце Евразии», «День молодежи», «День 1000 велосипедистов» и другие, завоевали призы на престижном конкурсе Russian Event Awards. А в 2025 году Уфа принимает статус столицы детского туризма России.
Как ранее сообщал Mkset, Башкирия заняла десятое место в России по уровню качества жизни.