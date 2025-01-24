Жители Башкирии остались без отопления

Поздним вечером 23 января в городе Кумертау произошла авария на трубопроводе центрального отопления. Как стало известно, прорвало трубу на подающем трубопроводе в районе улицы Пушкина. В результате семь многоквартирных домов остались без тепла. Как стало известно, социально значимые объекты, такие как школы и больницы, инцидент не затронул, но для жителей нескольких многоэтажек эта ночь стала настоящим испытанием.