Жители Башкирии остались без отопления

Posted 24 января, 09:47
Published 24 января, 09:47
Modified 24 января, 09:49
Updated 24 января, 09:49
Поздним вечером 23 января в городе Кумертау произошла авария на трубопроводе центрального отопления. Как стало известно, прорвало трубу на подающем трубопроводе в районе улицы Пушкина. В результате семь многоквартирных домов остались без тепла. Как стало известно, социально значимые объекты, такие как школы и больницы, инцидент не затронул, но для жителей нескольких многоэтажек эта ночь стала настоящим испытанием.
На место происшествия оперативно выехал прокурор города Артур Юсупов для координации работы всех ведомств. Аварийные службы приступили к ремонтным работам, а после их завершения начали заполнять систему водой. Тем временем, прокуратура организовала поквартирный обход для замеров температуры в помещениях и проверки условий проживания.
Глава администрации Кумертау Олег Астахов также сообщил, что сразу после аварии в администрации был создан оперативный штаб. Прокуратура, в свою очередь, намерена тщательно проверить соблюдение законодательства, регулирующего эксплуатацию сетей теплоснабжения, проведение их текущего и капитального ремонта.
Как ранее сообщал Mkset, руководители «Уфаводоканала» и «Уфимских инженерных сетей» получили взыскания за коммунальные неудобства.