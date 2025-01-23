Директор оставил уфимцев без денег

Posted 23 января, 06:17
Published 23 января, 06:17
Modified 23 января, 07:40
Updated 23 января, 07:40
Следствие установило, что директор ООО Инженерная компания «Комплексные решения» в 2021–2022 годах не выплачивал зарплату пятерым своим работникам. Общая сумма задолженности составила более 870 тысяч рублей. Однако, на счета компании за это время поступило более 17 миллионов рублей, вот только директор распорядился ими иначе.
Вместо того, чтобы выплатить честно заработанные деньги своим сотрудникам, он предпочёл расплачиваться с контрагентами, оплачивать хозяйственные расходы и прочие нужды фирмы. Работники же остались ни с чем, по сути, стали заложниками бизнес-стратегии своего руководителя.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». На момент написания материала расследование завершено, а директор компании готовится предстать перед судом. Более того, чтобы гарантировать возмещение ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Бизнесмен вину не признает, добавили в прокуратуре Башкирии. Уголовное дело в отношении предпринимателя рассмотрит один из районных уфимских судов.
Как ранее сообщал Mkset, уклонист от алиментов, задолжавший своим детям астрономическую сумму, скрывается от правосудия в Башкирии.