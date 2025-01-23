Директор оставил уфимцев без денег

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». На момент написания материала расследование завершено, а директор компании готовится предстать перед судом. Более того, чтобы гарантировать возмещение ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Бизнесмен вину не признает, добавили в прокуратуре Башкирии. Уголовное дело в отношении предпринимателя рассмотрит один из районных уфимских судов.