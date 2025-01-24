Половину уфимцев лишили премий

Тем не менее, стоит отметить, что по данным исследования, количество премированных уфимцев уже второй год подряд бьет рекорды. Интересно, что молодежь до 35 лет чаще других возрастных групп получала премии (48%). Также, как ни странно, премии чаще получали уфимцы с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц (54%), чем те, кто зарабатывает больше.