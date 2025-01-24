Половину уфимцев лишили премий

Posted 24 января, 10:11
Published 24 января, 10:11
Modified 24 января, 10:13
Updated 24 января, 10:13
Опрос, проведенный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы, показал, что только 45% работающих жителей Уфы получили годовые премии по итогам 2024 года. Это значит, что чуть больше половины горожан остались без дополнительного финансового вознаграждения, несмотря на свои усилия в течение года.
Тем не менее, стоит отметить, что по данным исследования, количество премированных уфимцев уже второй год подряд бьет рекорды. Интересно, что молодежь до 35 лет чаще других возрастных групп получала премии (48%). Также, как ни странно, премии чаще получали уфимцы с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц (54%), чем те, кто зарабатывает больше.
Как ранее сообщал Mkset, по словам экспертов, в 2024 году самый высокий спрос в Башкирии наблюдался на рабочий персонал.