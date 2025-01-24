Водителя арестуют из-за сообщения в Telegram

За рулем оказался 22-летний парень, от которого, как говорится, «разило за версту». Алкотестер подтвердил опасения: в выдыхаемом воздухе оказалось целых 1,183 мг/л этанола. Но и это еще не все — при проверке выяснилось, что молодой человек еще и прав не имеет. Теперь горе-водителю светит серьезное наказание — административный арест на срок от 10 до 15 суток либо солидный штраф в 45 тысяч рублей.