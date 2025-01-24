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Posted 24 января, 07:34

Published 24 января, 07:34

Modified 24 января, 08:35

Updated 24 января, 08:35

Водителя арестуют из-за сообщения в Telegram

Водителя арестуют из-за сообщения в Telegram

24 января 2025, 07:34
Фото: 1MI.
Буквально одним сообщением бдительный гражданин отправил нетрезвого водителя прямиком в руки полиции, сообщает в пятницу, 24 января, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

В Благовещенском районе обычный пользователь Telegram, заметив подозрительную машину, не поленился написать в чат-бот Госавтоинспекции. Буквально через несколько минут патрульные уже знали, на какой машине едет потенциальный нарушитель, и быстро остановили ВАЗ-2112.

За рулем оказался 22-летний парень, от которого, как говорится, «разило за версту». Алкотестер подтвердил опасения: в выдыхаемом воздухе оказалось целых 1,183 мг/л этанола. Но и это еще не все — при проверке выяснилось, что молодой человек еще и прав не имеет. Теперь горе-водителю светит серьезное наказание — административный арест на срок от 10 до 15 суток либо солидный штраф в 45 тысяч рублей.

Видео: Госавтоинспекция РБ.
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Напомним, ранее мужчина сам пришел в ГАИ с поддельными правами.

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