Уфимский аэропорт приостановил свою работу

Утром 24 января, в 9:00 по местному времени, небо над Уфой стало недоступным для гражданской авиации. Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку самолетов, объяснив это мерами по обеспечению безопасности полетов. Такая формулировка, как правило, сигнализирует о возможной угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами. Для Уфы это уже не первый подобный случай, ранее ограничения вводились 11 и 14 января. Все рейсы, запланированные в Уфу и из нее, будут выполняться после снятия введенных ограничений.