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Posted 24 января, 04:14

Published 24 января, 04:14

Modified 24 января, 08:45

Updated 24 января, 08:45

Уфимский аэропорт приостановил свою работу

Уфимский аэропорт приостановил свою работу

24 января 2025, 04:14
Фото: 1MI.
Аэропорт «Уфа» временно прекратил свою работу, приостановив прием и отправку всех рейсов, сообщает в пятницу, 24 января, Росавиация.

Утром 24 января, в 9:00 по местному времени, небо над Уфой стало недоступным для гражданской авиации. Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку самолетов, объяснив это мерами по обеспечению безопасности полетов. Такая формулировка, как правило, сигнализирует о возможной угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами. Для Уфы это уже не первый подобный случай, ранее ограничения вводились 11 и 14 января. Все рейсы, запланированные в Уфу и из нее, будут выполняться после снятия введенных ограничений.

Ситуация затронула не только Уфу. Как стало известно, 24 января также закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска. Кроме того, ограничения введены в воздушных гаванях Пензы, Самары и Саратова.

Напомним, что 20 января в Казани местные жители стали свидетелями пролета беспилотника самолетного типа, после чего в небе произошел взрыв. Это событие, по предварительной информации, также связано с использованием дронов.

UPD: В 12:30 ограничения на полёты в Уфе были сняты. Наличие и число самолётов, которым пришлось сесть на запасных аэродромах или задержать вылет, компетентные ведомства не сообщают.

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