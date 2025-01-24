Уфимский аэропорт приостановил свою работу

Posted 24 января, 04:14
Published 24 января, 04:14
Modified 24 января, 08:45
Updated 24 января, 08:45
Утром 24 января, в 9:00 по местному времени, небо над Уфой стало недоступным для гражданской авиации. Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку самолетов, объяснив это мерами по обеспечению безопасности полетов. Такая формулировка, как правило, сигнализирует о возможной угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами. Для Уфы это уже не первый подобный случай, ранее ограничения вводились 11 и 14 января. Все рейсы, запланированные в Уфу и из нее, будут выполняться после снятия введенных ограничений.
Ситуация затронула не только Уфу. Как стало известно, 24 января также закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска. Кроме того, ограничения введены в воздушных гаванях Пензы, Самары и Саратова.
Напомним, что 20 января в Казани местные жители стали свидетелями пролета беспилотника самолетного типа, после чего в небе произошел взрыв. Это событие, по предварительной информации, также связано с использованием дронов.
UPD: В 12:30 ограничения на полёты в Уфе были сняты. Наличие и число самолётов, которым пришлось сесть на запасных аэродромах или задержать вылет, компетентные ведомства не сообщают.