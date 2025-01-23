Четверо жителей Башкирии выиграли в лотерею

В середине января 2025 года сразу несколько жителей региона стали обладателями внушительных денежных призов. Как стало известно, 16 января счастливчик выиграл суперприз в размере 573 578 рублей, но благодаря «развернутой ставке» его выигрыш вырос до 617 858 рублей. На следующий день, 17 января, удача улыбнулась еще одному игроку, который выиграл 93 083 рубля, а с помощью всё той же развернутой ставки его выигрыш увеличился до 94 583 рублей. А 18 января другой житель региона сорвал куш в 50 000 рублей, которые также увеличились до 78 380 рублей.