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Posted 23 января, 08:35

Published 23 января, 08:35

Modified 23 января, 12:19

Updated 23 января, 12:19

Житель Башкирии выиграл ₽22 млн

Четверо жителей Башкирии выиграли в лотерею

23 января 2025, 08:35
Фото: 1MI.

Житель Башкирии выиграл ₽22 млн

Удача явно решила задержаться в Башкирии, подарив сразу четверым жителям крупные выигрыши в лотерею, сообщает в четверг, 23 января, «Столото».

В середине января 2025 года сразу несколько жителей региона стали обладателями внушительных денежных призов. Как стало известно, 16 января счастливчик выиграл суперприз в размере 573 578 рублей, но благодаря «развернутой ставке» его выигрыш вырос до 617 858 рублей. На следующий день, 17 января, удача улыбнулась еще одному игроку, который выиграл 93 083 рубля, а с помощью всё той же развернутой ставки его выигрыш увеличился до 94 583 рублей. А 18 января другой житель региона сорвал куш в 50 000 рублей, которые также увеличились до 78 380 рублей.

Развёрнутая ставка — это опция в лотерее, позволяющая участнику выбрать большее количество чисел, чем требуется для стандартной ставки, тем самым формируя все возможные комбинации из выбранных чисел и увеличивая вероятность выигрыша и общий размер призовых выплат.

В этот же счастливый период, 17 января, один из жителей Башкирии стал настоящим миллионером. Он приобрел билет за 500 рублей в мобильном приложении и смог угадать все числа в лотерее «Рапидо Про», сорвав джекпот в 22 миллиона рублей.

Как ранее сообщал Mkset, житель Башкирии «инвестировав» в лотерейный билет ₽10 получил несколько миллионов рублей.

Житель Башкирии разбогател на ₽2,5 млн из-за монетки
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