Не кормите этим ребенка: названы самые опасные для школьников завтраки

Posted 23 января, 06:04
Published 23 января, 06:04
Modified 23 января, 07:41
Updated 23 января, 07:41
Многие родители, торопясь утром, считают, что йогурт или бутерброд — вполне приемлемый вариант для завтрака школьника. «Главное, чтобы хоть что-то перекусил», думают они, и это большая ошибка. Как объясняет эксперт в интервью Пятому каналу, завтрак — это не просто утоление голода, а важнейший источник энергии на весь день. Именно утренний прием пищи, по словам Марины Косенковой, должен составлять 50% от всего дневного калоража. Пропуская завтрак или заменяя его вредными продуктами, ребенок обрекает себя на голод в середине дня и, как следствие, тягу к быстрым углеводам — сладостям и выпечке. Эта пагубная привычка может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем.
Список продуктов, которые традиционно считаются «утренними» блюдами, на самом деле, представляют опасность для детского организма.
— Забудьте о хлопьях, мюсли, кашах быстрого приготовления, блинчиках и полуфабрикатах. Сосиски, бутерброды из белого хлеба с колбасой, паштетом или сыром, а также сладкие йогурты и творожки с наполнителями — все это должно уйти из рациона вашего ребенка. Эти продукты не несут никакой питательной ценности, зато полны сахара, трансжиров и консервантов, — рассказывает специалист.
По словам специалиста, несбалансированное питание может привести к целому ряду проблем. Ожирение, диабет или преддиабетное состояние, гормональный сбой — это лишь часть списка. «Первыми звоночками» могут стать заусенцы на пальцах, сухость кожи, заеды в уголках губ, ломкость волос. Увы, такие «мелочи» часто списывают на другие причины, упуская из вида главную проблему — неправильное питание.
Так что же все-таки нужно есть на завтрак, чтобы ребенок был полон сил и энергии? Ответ прост: полноценная и сбалансированная еда. В рационе должны присутствовать яйца (омлет, яичница или вареные яйца), отварные каши (овсяная, гречневая, рисовая) с фруктами и ягодами, творог и творожные блюда (запеканки и сырники домашнего приготовления). Также подойдут кусочки мяса, рыбы.
Важно помнить о качестве продуктов. Старайтесь выбирать натуральные фермерские продукты и внимательно следить за реакцией организма ребенка на молочные продукты. При необходимости, сдайте анализы на переносимость лактозы.
Самое главное — не давить на ребенка и не использовать еду как поощрение, советуют специалисты. Поговорите с ним, как со взрослым, объясните, почему вредная еда несет опасность для здоровья. Станьте для него примером и вместе с ним формируйте здоровый рацион.
Как ранее сообщал Mkset, Россельхознадзор выявил в Башкортостане кафе, работающие с нарушениями и доставляющие еду без контроля качества производства.