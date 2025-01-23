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Posted 23 января, 06:04

Published 23 января, 06:04

Modified 23 января, 07:41

Updated 23 января, 07:41

Не кормите этим ребенка: названы самые опасные для школьников завтраки

Не кормите этим ребенка: названы самые опасные для школьников завтраки

23 января 2025, 06:04
Фото: mkset.ru.
Утренние сборы в школу часто превращаются в гонку со временем, и ради минутной передышки родители порой готовы закрыть глаза на содержимое тарелки ребенка, что может привести к нежелательным последствиям — сообщает в четверг, 23 января, нутрициолог Марина Косенкова.

Почему завтрак — это не просто прием пищи?

Многие родители, торопясь утром, считают, что йогурт или бутерброд — вполне приемлемый вариант для завтрака школьника. «Главное, чтобы хоть что-то перекусил», думают они, и это большая ошибка. Как объясняет эксперт в интервью Пятому каналу, завтрак — это не просто утоление голода, а важнейший источник энергии на весь день. Именно утренний прием пищи, по словам Марины Косенковой, должен составлять 50% от всего дневного калоража. Пропуская завтрак или заменяя его вредными продуктами, ребенок обрекает себя на голод в середине дня и, как следствие, тягу к быстрым углеводам — сладостям и выпечке. Эта пагубная привычка может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем.

Фото: 1MI

«Стоп-лист» завтраков: что ни в коем случае нельзя давать ребенку утром?

Список продуктов, которые традиционно считаются «утренними» блюдами, на самом деле, представляют опасность для детского организма.

— Забудьте о хлопьях, мюсли, кашах быстрого приготовления, блинчиках и полуфабрикатах. Сосиски, бутерброды из белого хлеба с колбасой, паштетом или сыром, а также сладкие йогурты и творожки с наполнителями — все это должно уйти из рациона вашего ребенка. Эти продукты не несут никакой питательной ценности, зато полны сахара, трансжиров и консервантов, — рассказывает специалист.
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Чем опасен неправильный завтрак?

По словам специалиста, несбалансированное питание может привести к целому ряду проблем. Ожирение, диабет или преддиабетное состояние, гормональный сбой — это лишь часть списка. «Первыми звоночками» могут стать заусенцы на пальцах, сухость кожи, заеды в уголках губ, ломкость волос. Увы, такие «мелочи» часто списывают на другие причины, упуская из вида главную проблему — неправильное питание.

Идеальный завтрак: что должно быть в тарелке?

Так что же все-таки нужно есть на завтрак, чтобы ребенок был полон сил и энергии? Ответ прост: полноценная и сбалансированная еда. В рационе должны присутствовать яйца (омлет, яичница или вареные яйца), отварные каши (овсяная, гречневая, рисовая) с фруктами и ягодами, творог и творожные блюда (запеканки и сырники домашнего приготовления). Также подойдут кусочки мяса, рыбы.

Важно помнить о качестве продуктов. Старайтесь выбирать натуральные фермерские продукты и внимательно следить за реакцией организма ребенка на молочные продукты. При необходимости, сдайте анализы на переносимость лактозы.

Как привить правильные пищевые привычки?

Самое главное — не давить на ребенка и не использовать еду как поощрение, советуют специалисты. Поговорите с ним, как со взрослым, объясните, почему вредная еда несет опасность для здоровья. Станьте для него примером и вместе с ним формируйте здоровый рацион.

Как ранее сообщал Mkset, Россельхознадзор выявил в Башкортостане кафе, работающие с нарушениями и доставляющие еду без контроля качества производства.

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