Не кормите этим ребенка: названы самые опасные для школьников завтраки

Многие родители, торопясь утром, считают, что йогурт или бутерброд — вполне приемлемый вариант для завтрака школьника. «Главное, чтобы хоть что-то перекусил», думают они, и это большая ошибка. Как объясняет эксперт в интервью Пятому каналу, завтрак — это не просто утоление голода, а важнейший источник энергии на весь день. Именно утренний прием пищи, по словам Марины Косенковой, должен составлять 50% от всего дневного калоража. Пропуская завтрак или заменяя его вредными продуктами, ребенок обрекает себя на голод в середине дня и, как следствие, тягу к быстрым углеводам — сладостям и выпечке. Эта пагубная привычка может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем.