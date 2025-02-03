Альшеевский район

Сотрудник ГИБДД в Башкирии устроил бизнес и покрывал своего водителя от коллег

Начальник хотел заработать на маршрутном такси по Альшеевскому району и нанял для этого водителя. Последнего лишили прав за пьяное вождение, но руководитель отдела ГИБДД потребовал не привлекать его к ответственности. Теперь полицейский уволен со службы.