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Альшеевский район

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Февраль
Женщине переломали ребра во время ссоры
3 февраля, 10:34
Октябрь 2024
Дитя войны погибла в Башкирии
В Альшеевском районе пожилая женщина стала жертвой бесжалостного пожара, сообщает в пятницу, 18 октября, Госкомитет РБ по ЧС.
18 октября 2024, 07:47
Сентябрь 2024
Мастодонт политики простился с Башкирией
Глава Альшеевского района уходит на заслуженный отдых после 246 месяцев работы, сообщает в четверг, 26 сентября, Дамир Мустафин в своих соцсетях.
26 сентября 2024, 09:02
Пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии
18 сентября 2024, 12:17
Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии
18 сентября 2024, 05:35
БТР использовали как мусорку в Башкирии
Бронетранспортёр в одном из парков Альшеевского района превратили в помойку, кадрами безобразия в пятницу, 13 сентября, поделился глава муниципальной администрации Дамир Мустафин.
13 сентября 2024, 05:55
Писающие мальчики заставили задуматься о патриотизме башкирских чиновников
12 сентября 2024, 16:20
Дед жены Павла Воли устроил шоу на выборах в Башкирии
Кадры перформанса распространяют в соцсетях в воскресенье, 8 сентября.
8 сентября 2024, 09:02
Вместо кофе утром Башкирия сделала это
6 сентября 2024, 06:41
Уфимкам хотят раздавать по ₽300000
4 сентября 2024, 08:45
Август 2024
Чиновник негодует из-за беспредела в Башкирии
В Альшеевском районе разразился скандал, вызванный актами вандализма, сообщает глава района Дамир Мустафин.
23 августа 2024, 16:25
Дорогу за ₽2 млрд построят в Башкирии
13 августа 2024, 05:13
Июнь 2024
Глава Башкирии сообщил об утрате
24 июня 2024, 04:52
Май 2024
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая 2024, 09:26
Апрель 2024
Призывнику из Башкирии отказали в компенсации за участие в СВО
21 апреля 2024, 11:34
Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года
5 апреля 2024, 04:28
Март 2024
Сотрудник ГИБДД в Башкирии устроил бизнес и покрывал своего водителя от коллег
Начальник хотел заработать на маршрутном такси по Альшеевскому району и нанял для этого водителя. Последнего лишили прав за пьяное вождение, но руководитель отдела ГИБДД потребовал не привлекать его к ответственности. Теперь полицейский уволен со службы.
27 марта 2024, 05:22
Февраль 2024
Пожарный поезд не доехал до горящего магазина в Башкирии
Машину пришлось отозвать на полпути.
21 февраля 2024, 09:04
В Башкирии пришлось экстренно задействовать пожарный поезд
В тушении огня задействованы десятки спасателей и единиц техники.
21 февраля 2024, 07:08
Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии
Глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин рассказал, что мошенники стали притворяться им. У себя в Telegram-канале чиновник заявил, что неизвестные создали аккаунт с его именем в мессенджере.
19 февраля 2024, 16:15

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