Дед жены Павла Воли устроил шоу на выборах в Башкирии

Лейсан Утяшева является уроженкой посёлка городского типа Раевский в Альшеевском районе. Дедушка спортсменки ранее был главой сельской администрации. Из Башкирии Утяшева с семьёй переехала в 1989 году. Осенью 2012 года вышла замуж за артиста Павла Волю.