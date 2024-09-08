Дед жены Павла Воли устроил шоу на выборах в Башкирии

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Дедушка российской спортсменки Лейсан Утяшевой — Султангарей Кираев — сплясал «Цыганочку» на избирательном участке. Отдать свой голос родственник знаменитой гимнастки пришёл с супругой в Альшеевском районе Башкортостана.
Напомним, 6, 7 и 8 сентября в регионе объявлены днями голосования за кандидатов в главы субъекта.
Лейсан Утяшева является уроженкой посёлка городского типа Раевский в Альшеевском районе. Дедушка спортсменки ранее был главой сельской администрации. Из Башкирии Утяшева с семьёй переехала в 1989 году. Осенью 2012 года вышла замуж за артиста Павла Волю.
Ранее Mkset сообщал о том, что действующий глава Башкирии Радий Хабиров отдал свой голос на выборах руководителя региона.