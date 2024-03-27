Сотрудник ГИБДД в Башкирии устроил бизнес и покрывал своего водителя от коллег

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
Начальник отдела ГИБДД Альшеевского района устроил бизнес по пассажирским перевозкам и защищал от подчинённых своего водителя. Незаконную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Республике Башкортостан.
Два года назад полицейский купил машину «ГАЗ» для пассажирских перевозок по Альшеевскому району. Автомобиль он зарегистрировал на знакомого, которого «нанял» водителем маршрутного такси. Летом 2023 года водителя лишили прав за нетрезвое вождение, но это не стало препятствием для продолжения перевозок. В феврале 2024 года его задержали сотрудники ДПС, но начальник дал указание подчинённым не привлекать его к административной ответственности за езду без прав.
Бизнес продолжился, водитель передавал средства от перевозок начальнику ОГИБДД. Но об очередном получении денег узнали сотрудники УФСБ, которые задержали злоумышленника с поличным.
Альшеевский межрайонный следственный отдел, получив и изучив материалы УФСБ, предъявил обвинение 52-летнему полицейскому. Его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ) и превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ). На данный момент мужчину уволили из правоохранительных органов с отрицательной характеристикой. По мнению оперативного-розыскной части собственной безопасности МВД, бывший начальник ОГИБДД по Альшеевскому району совершил проступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».