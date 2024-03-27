Сотрудник ГИБДД в Башкирии устроил бизнес и покрывал своего водителя от коллег

Два года назад полицейский купил машину «ГАЗ» для пассажирских перевозок по Альшеевскому району. Автомобиль он зарегистрировал на знакомого, которого «нанял» водителем маршрутного такси. Летом 2023 года водителя лишили прав за нетрезвое вождение, но это не стало препятствием для продолжения перевозок. В феврале 2024 года его задержали сотрудники ДПС, но начальник дал указание подчинённым не привлекать его к административной ответственности за езду без прав.