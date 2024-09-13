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Posted 13 сентября, 05:55

Published 13 сентября, 05:55

Modified 13 сентября, 05:57

Updated 13 сентября, 05:57

БТР использовали как мусорку в Башкирии

БТР использовали как мусорку в Башкирии

13 сентября 2024, 05:55
Фото: Дамир Радикович Мустафин / Telegram
Бронетранспортёр в одном из парков Альшеевского района Башкирии превратили в помойку — кадрами безобразия поделился глава муниципальной администрации Дамир Мустафин.

Объект установлен в посёлке Раевский как мемориал погибшим участникам Великой Отечественной войны. Кадры, опубликованные чиновникам, говорят сами за себя — отдыхающие местного парка регулярно и щедро кидали в башню танка мусор. В итоге боевая машина оказалась наполнена бутылками от алкоголя и газировок.

Впрочем, как отчитался Мустафин, «непатриотичную помойку» уже убрали сотрудники местной администрации и школы №2. Люк БТР же решили заварить.

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Ранее в Башкирии прогремел скандал с осквернением мемориала-бронетранспортёра в Нефтекамске. Двое подростков под одобрительные возгласы подруги справили на объект нужду. Детей позже поймали правоохранители — стражи порядка распространили кадры, на которых правонарушители приносят извинения за содеянное.

Глава Альшеевского района ранее также делился своими мыслями и об этом происшествии.

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