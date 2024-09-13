БТР использовали как мусорку в Башкирии

Posted 13 сентября, 05:55
Published 13 сентября, 05:55
Modified 13 сентября, 05:57
Updated 13 сентября, 05:57
Объект установлен в посёлке Раевский как мемориал погибшим участникам Великой Отечественной войны. Кадры, опубликованные чиновникам, говорят сами за себя — отдыхающие местного парка регулярно и щедро кидали в башню танка мусор. В итоге боевая машина оказалась наполнена бутылками от алкоголя и газировок.
Впрочем, как отчитался Мустафин, «непатриотичную помойку» уже убрали сотрудники местной администрации и школы №2. Люк БТР же решили заварить.
Ранее в Башкирии прогремел скандал с осквернением мемориала-бронетранспортёра в Нефтекамске. Двое подростков под одобрительные возгласы подруги справили на объект нужду. Детей позже поймали правоохранители — стражи порядка распространили кадры, на которых правонарушители приносят извинения за содеянное.
Глава Альшеевского района ранее также делился своими мыслями и об этом происшествии.