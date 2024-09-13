БТР использовали как мусорку в Башкирии

Объект установлен в посёлке Раевский как мемориал погибшим участникам Великой Отечественной войны. Кадры, опубликованные чиновникам, говорят сами за себя — отдыхающие местного парка регулярно и щедро кидали в башню танка мусор. В итоге боевая машина оказалась наполнена бутылками от алкоголя и газировок.