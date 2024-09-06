Вместо кофе утром Башкирия сделала это

Пролистывая утром каналы и паблики, пользователи соцсетей Уфы и Башкирии спросонья не сразу смогли понять, почему у башкирских чиновников такая резкая почти рассветная пятничная активность. У одного — галерея с красотами в национальных костюмах, у другого — милые дети, у третьего — бодрый старичок. Все объясняется просто. В пятницу, 6 сентября, в Башкирии стартовали выборы. Они будут длиться три дня, избирательные участки закроются только вечером в воскресенье, 8 сентября. Ожидается, что уже утром понедельника, 9 сентября, в Башкирии объявят результаты выборов. Самые важные бюллетени, которые получают жители региона — листы с голосованием за кандидатов на пост Главы Башкирии.



Но это будет только в понедельник, а пока пробежимся по утренним постам госслужащих высшего звена Башкирии.