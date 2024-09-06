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Published Сегодня, 06:41

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Вместо кофе утром Башкирия сделала это

Вместо кофе утром Башкирия сделала это

6 сентября 2024, 06:41
Соцсети пользователей из Республики Башкортостан в пятницу, 6 сентября, заполонили ослепительные красотки и милые малыши и старички.

Пролистывая утром каналы и паблики, пользователи соцсетей Уфы и Башкирии спросонья не сразу смогли понять, почему у башкирских чиновников такая резкая почти рассветная пятничная активность. У одного — галерея с красотами в национальных костюмах, у другого — милые дети, у третьего — бодрый старичок. Все объясняется просто. В пятницу, 6 сентября, в Башкирии стартовали выборы. Они будут длиться три дня, избирательные участки закроются только вечером в воскресенье, 8 сентября. Ожидается, что уже утром понедельника, 9 сентября, в Башкирии объявят результаты выборов. Самые важные бюллетени, которые получают жители региона — листы с голосованием за кандидатов на пост Главы Башкирии.

Но это будет только в понедельник, а пока пробежимся по утренним постам госслужащих высшего звена Башкирии.

Глава администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Андрей Иванюта показал в своём онлайн-канале подборку красоток, работающих в дни голосовании на избирательных участках. Все они с улыбками и яркими флагами региона.

Глава управы Демского района Уфы Антон Тарасов ограничился утром в пятницу стандартным селфи-отчетом с выборов, выложив пару снимков с избирательного участка.

Администрация Стерлитамака запостила первого избирателя — милого 90-летнего дедушку.

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин встретил возле урн прелестных женщин в национальных костюмах.

Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев порадовал почти две тысячи своих подписчиков семейным портретом избирателей: голосовать пришли с младенцем на руках.

Министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов показал Сети свою очаровательную супругу.

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