Вместо кофе утром Башкирия сделала это

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Пролистывая утром каналы и паблики, пользователи соцсетей Уфы и Башкирии спросонья не сразу смогли понять, почему у башкирских чиновников такая резкая почти рассветная пятничная активность. У одного — галерея с красотами в национальных костюмах, у другого — милые дети, у третьего — бодрый старичок. Все объясняется просто. В пятницу, 6 сентября, в Башкирии стартовали выборы. Они будут длиться три дня, избирательные участки закроются только вечером в воскресенье, 8 сентября. Ожидается, что уже утром понедельника, 9 сентября, в Башкирии объявят результаты выборов. Самые важные бюллетени, которые получают жители региона — листы с голосованием за кандидатов на пост Главы Башкирии.
Но это будет только в понедельник, а пока пробежимся по утренним постам госслужащих высшего звена Башкирии.
Глава администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Андрей Иванюта показал в своём онлайн-канале подборку красоток, работающих в дни голосовании на избирательных участках. Все они с улыбками и яркими флагами региона.
Глава управы Демского района Уфы Антон Тарасов ограничился утром в пятницу стандартным селфи-отчетом с выборов, выложив пару снимков с избирательного участка.
Администрация Стерлитамака запостила первого избирателя — милого 90-летнего дедушку.
Глава Альшеевского района Дамир Мустафин встретил возле урн прелестных женщин в национальных костюмах.
Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев порадовал почти две тысячи своих подписчиков семейным портретом избирателей: голосовать пришли с младенцем на руках.
Министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов показал Сети свою очаровательную супругу.