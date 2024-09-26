Мастодонт политики простился с Башкирией

Posted 26 сентября, 09:02
Published 26 сентября, 09:02
Modified 26 сентября, 13:14
Updated 26 сентября, 13:14
Дамир Мустафин, глава администрации Альшеевского района, объявил о своем уходе на заслуженный отдых, сообщая об этом землякам с чувством глубокой благодарности и легкой грусти.
— Сегодня я стою перед вами с чувством глубокой благодарности и легкой грусти. Пришло время мне сложить с себя полномочия и выйти на заслуженный отдых, — написал он в своем обращении.
За 20,5 лет работы в должности Мустафин прошел вместе с жителями района большой и непростой путь. Он отметил, что за это время были как радости, так и трудности.
— Всё гладко не бывает. Но мы всегда шли вперед, преодолевая трудности и радуясь успехам, — подчеркнул он.
Глава района выразил благодарность за возможность служить своим землякам и работать на благо Альшеевского района. Он отметил, что всегда чувствовал поддержку и доверие жителей, что стало для него неоценимой опорой.
— За эти годы мы сделали многое: развивали сельское хозяйство, промышленность и социальную сферу, прокладывали дороги, — добавил Мустафин.
Хотя Дамир Мустафин уходит с должности главы, он заверил земляков: «Я остаюсь вашим земляком, другом и соратником. Всегда буду готов оказать поддержку и поделиться своим опытом». Он планирует жить в родных пенатах в Раевке и часто бывать в деревне своего детства — Ташлах.
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