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Posted 26 сентября, 09:02

Published 26 сентября, 09:02

Modified 26 сентября, 13:14

Updated 26 сентября, 13:14

Район Башкирии лишился руководителя

Мастодонт политики простился с Башкирией

26 сентября 2024, 09:02
Фото: Дамир Мустафин

Район Башкирии лишился руководителя

Сюжет
Башкирия
Глава Альшеевского района уходит на заслуженный отдых после 246 месяцев работы, сообщает в четверг, 26 сентября, Дамир Мустафин в своих соцсетях.

Дамир Мустафин, глава администрации Альшеевского района, объявил о своем уходе на заслуженный отдых, сообщая об этом землякам с чувством глубокой благодарности и легкой грусти.

— Сегодня я стою перед вами с чувством глубокой благодарности и легкой грусти. Пришло время мне сложить с себя полномочия и выйти на заслуженный отдых, — написал он в своем обращении.

За 20,5 лет работы в должности Мустафин прошел вместе с жителями района большой и непростой путь. Он отметил, что за это время были как радости, так и трудности.

— Всё гладко не бывает. Но мы всегда шли вперед, преодолевая трудности и радуясь успехам, — подчеркнул он.

Глава района выразил благодарность за возможность служить своим землякам и работать на благо Альшеевского района. Он отметил, что всегда чувствовал поддержку и доверие жителей, что стало для него неоценимой опорой.

— За эти годы мы сделали многое: развивали сельское хозяйство, промышленность и социальную сферу, прокладывали дороги, — добавил Мустафин.

Хотя Дамир Мустафин уходит с должности главы, он заверил земляков: «Я остаюсь вашим земляком, другом и соратником. Всегда буду готов оказать поддержку и поделиться своим опытом». Он планирует жить в родных пенатах в Раевке и часто бывать в деревне своего детства — Ташлах.

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