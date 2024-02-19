Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии

Сам же чиновник отметил, что от его имени распространяются сообщения, чтобы ослабить бдительность знакомых и коллег. Если последние будут получать такие запросы, то лучше не реагировать, заключил глава района в Башкирии. В таких случаях нужно перепроверять отправителя, не разглашать персональные данные и другую информацию.