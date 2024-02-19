Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
К подчиненным они приходят с предупреждением о звонке «из федеральной службы». Якобы Мустафина просили поставить в известность о дальнейшем взаимодействии с будущей жертвой.
«Возникшая ситуация относится к Вам, а потому подойдите к этому вопросу со всей ответственностью», — заявил аферист.
Сам же чиновник отметил, что от его имени распространяются сообщения, чтобы ослабить бдительность знакомых и коллег. Если последние будут получать такие запросы, то лучше не реагировать, заключил глава района в Башкирии. В таких случаях нужно перепроверять отправителя, не разглашать персональные данные и другую информацию.
Ранее башкирские чиновники и депутаты рассказывали, как мошенники пользовались их именами. Так, аферисты трижды «прикидывались» главой минтруда РБ Ленарой Ивановой.