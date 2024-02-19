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Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии

Мошенники добрались до личности главы района в Башкирии

19 февраля 2024, 16:15
Фото: Соцсети Дамира Мустафина
Глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин рассказал, что мошенники стали притворяться им. У себя в Telegram-канале чиновник заявил, что неизвестные создали аккаунт с его именем в мессенджере.

К подчиненным они приходят с предупреждением о звонке «из федеральной службы». Якобы Мустафина просили поставить в известность о дальнейшем взаимодействии с будущей жертвой.

«Возникшая ситуация относится к Вам, а потому подойдите к этому вопросу со всей ответственностью», — заявил аферист.

Сам же чиновник отметил, что от его имени распространяются сообщения, чтобы ослабить бдительность знакомых и коллег. Если последние будут получать такие запросы, то лучше не реагировать, заключил глава района в Башкирии. В таких случаях нужно перепроверять отправителя, не разглашать персональные данные и другую информацию.

Ранее башкирские чиновники и депутаты рассказывали, как мошенники пользовались их именами. Так, аферисты трижды «прикидывались» главой минтруда РБ Ленарой Ивановой.

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#Общество#Мошенничество#Башкортостан#Альшеевский район#Марина Шорина
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