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Чиновник негодует из-за беспредела в Башкирии

Чиновник негодует из-за беспредела в Башкирии

23 августа 2024, 16:25
Фото: Дамир Мустафин
В Альшеевском районе разразился скандал, вызванный актами вандализма, сообщает глава района Дамир Мустафин.

На днях спортплощадка по улице Дружбы, ставшая излюбленным местом для футбольных энтузиастов, была подвергнута варварскому разрушению. Железная сетка и калитка, которые были установлены с целью создания безопасного пространства для занятий спортом, оказались в руинах. Неприятие таких действий выразил сам Дамир Мустафин.

— Негодую при виде этого беспредела! Наши усилия по созданию комфортных условий для спорта и отдыха превращаются в прах из-за рук вандалов, тех самых бездельников, которым мы стараемся помочь, — комментирует глава Альшеевского района.
Фото: Дамир Мустафин

Согласно словам главы района, мальчишки, наблюдавшие за тем, как «старшаки» — беспредельщики портили площадку, не остались равнодушными к происходящему. Они обратились к взрослым и сообщили о случившемся. Теперь вопрос о виновниках будет рассматриваться сотрудниками полиции.

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