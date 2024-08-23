Чиновник негодует из-за беспредела в Башкирии

Согласно словам главы района, мальчишки, наблюдавшие за тем, как «старшаки» — беспредельщики портили площадку, не остались равнодушными к происходящему. Они обратились к взрослым и сообщили о случившемся. Теперь вопрос о виновниках будет рассматриваться сотрудниками полиции.