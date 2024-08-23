Чиновник негодует из-за беспредела в Башкирии

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
На днях спортплощадка по улице Дружбы, ставшая излюбленным местом для футбольных энтузиастов, была подвергнута варварскому разрушению. Железная сетка и калитка, которые были установлены с целью создания безопасного пространства для занятий спортом, оказались в руинах. Неприятие таких действий выразил сам Дамир Мустафин.
— Негодую при виде этого беспредела! Наши усилия по созданию комфортных условий для спорта и отдыха превращаются в прах из-за рук вандалов, тех самых бездельников, которым мы стараемся помочь, — комментирует глава Альшеевского района.
Согласно словам главы района, мальчишки, наблюдавшие за тем, как «старшаки» — беспредельщики портили площадку, не остались равнодушными к происходящему. Они обратились к взрослым и сообщили о случившемся. Теперь вопрос о виновниках будет рассматриваться сотрудниками полиции.