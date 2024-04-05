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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

В Альшеевском районе Башкирии попрощались с участником СВО

Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года

5 апреля 2024, 04:28
Фото: 1MI

В Альшеевском районе Башкирии попрощались с участником СВО

Артём Брусенцов попал в состав штурмовой роты отряда «Шторм Z».

Уроженец села Раевский Артём Брусенцов погиб на СВО в 24 года. Об этом рассказала администрация Альшеевского района.

Артём Брусенцов родился 26 июня 1999 года. Отучившись в раевской средней школе №4, он поступил в Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники.

В начале этого года Артём подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО. Там он служил оператором огневой поддержки штурмовой роты.

— Как и все молодые люди, мечтал о лучшей жизни. Но его судьба была непростой, тернистой… — написал на своей странице в Vk глава районной администрации Дамир Мустафин.

По словам Дамира Мустафина, Артём Брусенцов состоял в подразделениях отряда Шторм Z.

Прощание с Артёмом прошло 4 апреля в родном селе.

В начале прошлого года в Альшеевском районе попрощались с бойцом СВО, посмертно получившим звание Героя России.

Хабиров посетил похороны Героя России Алмаза Сафина и поручил увековечить его память
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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Альшеевский район
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