Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Уроженец села Раевский Артём Брусенцов погиб на СВО в 24 года. Об этом рассказала администрация Альшеевского района.
Артём Брусенцов родился 26 июня 1999 года. Отучившись в раевской средней школе №4, он поступил в Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники.
В начале этого года Артём подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО. Там он служил оператором огневой поддержки штурмовой роты.
— Как и все молодые люди, мечтал о лучшей жизни. Но его судьба была непростой, тернистой… — написал на своей странице в Vk глава районной администрации Дамир Мустафин.
По словам Дамира Мустафина, Артём Брусенцов состоял в подразделениях отряда Шторм Z.
Прощание с Артёмом прошло 4 апреля в родном селе.
В начале прошлого года в Альшеевском районе попрощались с бойцом СВО, посмертно получившим звание Героя России.