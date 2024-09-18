Пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии

Несчастный случай произошел в жомосушильном цехе предприятия во время устранения задымления в шнеке сухого жома. Оператор производственного участка, выполняя свои обязанности, не смог избежать трагедии. В результате инцидента ему была причинена травматическая ампутация кисти.