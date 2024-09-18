Пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии

Posted 18 сентября, 12:17
Published 18 сентября, 12:17
Modified 18 сентября, 12:19
Updated 18 сентября, 12:19
В Альшеевском районе, 17 сентября 2024 года, на сахарном заводе ООО «Раевсахар» 65-летний работник стал жертвой серьезной травмы, лишившись левой кисти руки.
Несчастный случай произошел в жомосушильном цехе предприятия во время устранения задымления в шнеке сухого жома. Оператор производственного участка, выполняя свои обязанности, не смог избежать трагедии. В результате инцидента ему была причинена травматическая ампутация кисти.
Государственная инспекция труда приступила к расследованию данного происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, в частности для предотвращения таких случаев в будущем.