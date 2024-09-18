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Posted 18 сентября, 12:17

Published 18 сентября, 12:17

Modified 18 сентября, 12:19

Updated 18 сентября, 12:19

Пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии

Пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии

18 сентября 2024, 12:17
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Несчастный случай произошел на сахарном заводе в Альшеевском районе, сообщает в среду, 18 сентября, Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан.

В Альшеевском районе, 17 сентября 2024 года, на сахарном заводе ООО «Раевсахар» 65-летний работник стал жертвой серьезной травмы, лишившись левой кисти руки.

Несчастный случай произошел в жомосушильном цехе предприятия во время устранения задымления в шнеке сухого жома. Оператор производственного участка, выполняя свои обязанности, не смог избежать трагедии. В результате инцидента ему была причинена травматическая ампутация кисти.

Государственная инспекция труда приступила к расследованию данного происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, в частности для предотвращения таких случаев в будущем.

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