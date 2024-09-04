Уфимкам хотят раздавать по ₽300000

Так, в Башкирии предложили ввести с 1 января 2025 года региональный материнский капитал, который будут получать женщины до 35 лет за рождение или усыновление третьего ребенка — ₽300 000. Кроме того, предлагается ввести ежемесячную помощь в размере ₽28 000 для беременных, не достигших 24 лет. Эти выплаты будут почти как декретные для трудоустроенных будущих матерей. Выплата будет начинаться с момента регистрации беременной на учёт в гинекологии и до рождения ребенка.