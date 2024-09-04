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Уфимкам хотят раздавать по ₽300000

Уфимкам хотят раздавать по ₽300000

4 сентября 2024, 08:45
Министерство семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан нашло способ заставить женщин рожать быстрее и чаще, сообщает глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Руководитель администрации Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин в среду, 4 сентября, разместил в своем онлайн-канале пост про инициативу регионального Минтруда. Она направлена на улучшение демографической ситуации. Так, в Башкирии предлагают поддержать рублем женщин, рожающих почти сразу после школьной скамьи, а также тех, кто к 35 годам готов явить на свет трех новых граждан России или взять на воспитание уже имеющихся.

Так, в Башкирии предложили ввести с 1 января 2025 года региональный материнский капитал, который будут получать женщины до 35 лет за рождение или усыновление третьего ребенка — ₽300 000. Кроме того, предлагается ввести ежемесячную помощь в размере ₽28 000 для беременных, не достигших 24 лет. Эти выплаты будут почти как декретные для трудоустроенных будущих матерей. Выплата будет начинаться с момента регистрации беременной на учёт в гинекологии и до рождения ребенка.

Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, как наличие ребенка помогло укравшей почти ₽20 млн мошеннице избежать моментального наказания за преступления.

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