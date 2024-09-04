Уфимкам хотят раздавать по ₽300000

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Руководитель администрации Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин в среду, 4 сентября, разместил в своем онлайн-канале пост про инициативу регионального Минтруда. Она направлена на улучшение демографической ситуации. Так, в Башкирии предлагают поддержать рублем женщин, рожающих почти сразу после школьной скамьи, а также тех, кто к 35 годам готов явить на свет трех новых граждан России или взять на воспитание уже имеющихся.
Так, в Башкирии предложили ввести с 1 января 2025 года региональный материнский капитал, который будут получать женщины до 35 лет за рождение или усыновление третьего ребенка — ₽300 000. Кроме того, предлагается ввести ежемесячную помощь в размере ₽28 000 для беременных, не достигших 24 лет. Эти выплаты будут почти как декретные для трудоустроенных будущих матерей. Выплата будет начинаться с момента регистрации беременной на учёт в гинекологии и до рождения ребенка.
Ранее Mkset сообщал о том, как наличие ребенка помогло укравшей почти ₽20 млн мошеннице избежать моментального наказания за преступления.