Пожарный поезд не доехал до горящего магазина в Башкирии

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Пожарный поезд, который был экстренно поднят для тушения возгорания в селе Раевское, не успел прибыть к месту событий. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Напомним, в Альшеевском районе загорелся строительный магазин «Юлдаш». Для тушения пожара пришлось задействовать десятки единиц техники и сотрудников МЧС.
С открытым горением удалось справиться в 12:03, пожар был локализован. Выехавший со станции Дёма пожарный поезд не доехал к селу Раевское — его остановили в пути следования и отозвали на место дислокации «в связи с отсутствием необходимости».
В тушении пожара он не применялся.