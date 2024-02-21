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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Спасатели в Башкирии потушили пылающий магазин до прибытия пожарного поезда

Пожарный поезд не доехал до горящего магазина в Башкирии

21 февраля 2024, 09:04
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Спасатели в Башкирии потушили пылающий магазин до прибытия пожарного поезда

Машину пришлось отозвать на полпути.

Пожарный поезд, который был экстренно поднят для тушения возгорания в селе Раевское, не успел прибыть к месту событий. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Напомним, в Альшеевском районе загорелся строительный магазин «Юлдаш». Для тушения пожара пришлось задействовать десятки единиц техники и сотрудников МЧС.

В Башкирии пришлось экстренно задействовать пожарный поезд
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С открытым горением удалось справиться в 12:03, пожар был локализован. Выехавший со станции Дёма пожарный поезд не доехал к селу Раевское — его остановили в пути следования и отозвали на место дислокации «в связи с отсутствием необходимости».

В тушении пожара он не применялся.

#Происшествия#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Дёма#Альшеевский район
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