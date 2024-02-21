mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Строительный магазин в Башкирии охватил пожар площадью 1000 квадратных метров

В Башкирии пришлось экстренно задействовать пожарный поезд

21 февраля 2024, 07:08
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Строительный магазин в Башкирии охватил пожар площадью 1000 квадратных метров

В тушении огня задействованы десятки спасателей и единиц техники.

В селе Раевское Альшеевского района загорелся строительный магазин «Юлдаш». Площадь возгорания составила 1000 кв метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар тушат 45 сотрудников ведомства и 18 единиц спецтехники. Кроме того, для этого пришлось задействовать пожарный поезд, который везёт с железнодорожной станции Дёма 120 тонн воды.

Что стало причиной пожара, неизвестно.

Сегодня в пресс-службе МЧС рассказали о пожаре в Октябрьском — там загорелась иномарка немецкого производства.

В Башкирии сгорел люксовый внедорожник стоимостью более 15 млн рублей
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Альшеевский район
Подпишитесь
Стало известно количество участников СВО из Башкирии, попавших в плен к ВСУ
Сегодня, 08:09
Жители Уфы назвали «издевательством» транспортную ситуацию в Кузнецовском затоне
Сегодня, 05:23
Вырубка леса под Уфой оказалась незаконной
Сегодня, 04:33
Минтранс Башкирии: машинист сделал всё, что мог во избежание столкновения со скорой
Сегодня, 03:43
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Вчера, 17:20
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47