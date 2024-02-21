В Башкирии пришлось экстренно задействовать пожарный поезд

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В селе Раевское Альшеевского района загорелся строительный магазин «Юлдаш». Площадь возгорания составила 1000 кв метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар тушат 45 сотрудников ведомства и 18 единиц спецтехники. Кроме того, для этого пришлось задействовать пожарный поезд, который везёт с железнодорожной станции Дёма 120 тонн воды.
Что стало причиной пожара, неизвестно.
Сегодня в пресс-службе МЧС рассказали о пожаре в Октябрьском — там загорелась иномарка немецкого производства.