Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
На территории Республики Башкортостан продолжается период заморозков. По информации синоптиков Башгидромета, сегодня, 14 мая, в муниципалитетах региона ожидается умеренный ветер северного и северо-западного направлений. Днем столбики термометров покажут до +13 градусов тепла — существенных осадков в ближайшие сутки не прогнозируется.
В среду, 15 мая, ожидается переменная облачность и северный ветер с порывами до семи метров в секунду. Существенных осадков не предвидится.
Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до +10… +15° градусов. В ночное время возможны заморозки — в воздухе и на поверхности почвы.
Напомним, ранее в результате шквалистого усиления ветра в Башкирии пострадали два здания — от сильных порывов крыши двух фермерских построек остались без крыш. Кроме того, в отдельных районах Башкирии в начале мая выпал снег.
Холодная погода в мае стала неприятным сюрпризом для многих жителей республики. К властям неоднократно обращались с просьбами о включении отопления — многие настаивают на том, чтобы тепло дали хотя бы в школы и детские сады. Ситуацию прокомментировала министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
Некоторым гражданам май, однако, запомнится не только холодом и заморозками, но и куда более редкими явлениями. В минувшие выходные жители многих районов республики смогли увидеть северное сияние — ночное небо озарилось вспышками кислотно-зеленого и багрово-малинового цветов. Виной тому, напомним, стала сильнейшая магнитная буря, накрывшая Землю после серии мощных вспышек на поверхности Солнца.