Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию

Некоторым гражданам май, однако, запомнится не только холодом и заморозками, но и куда более редкими явлениями. В минувшие выходные жители многих районов республики смогли увидеть северное сияние — ночное небо озарилось вспышками кислотно-зеленого и багрово-малинового цветов. Виной тому, напомним, стала сильнейшая магнитная буря, накрывшая Землю после серии мощных вспышек на поверхности Солнца.