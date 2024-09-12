Башкирские чиновники задумались о патриотизме из-за писающих мальчиков

Posted 12 сентября, 16:20
Published 12 сентября, 16:20
Modified 12 сентября, 16:22
Updated 12 сентября, 16:22
Напомним, ранее в Нефтекамске группа подростков совершила акт вандализмы в местном Парке Победы. Объектом осквернения стал бронетранспортёр, установленный в память о военнослужащих, погибших в горячих точках. Как сообщал Mkset, двое парней справили нужду на БТР, их подруга в это время снимала происходящее, выкрикивая одобрительные реплики.
Вскоре после инцидента личности правонарушителей были установлены. Было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы позже распространили кадры, на которых группа детей извиняется за свой поступок.
Начальник Альшеевской администрации назвал инцидент следствием серьёзных провалов в молодёжной политике. По мнению чиновника, «шалостью или глупостью» назвать поступок подростков нельзя, так как «в этом возрасте подростки уже должны осознавать тяжесть [неправомерных действий]».
Кроме того, ответственность Мустафин возложил не только на самих вандалов, но и на их учителей и родителей за недостаточное, по мнению чиновника, внимание к «патриотическому воспитанию».