Суровое решение. В Башкирии суд вынес приговор подростку, устроившему смертельное ДТП

В октябре 2023 года парень забрал без спроса мамин Hyundai Creta. Выехав из села Раевка в сторону Стерлитамака, он не справился с управлением — машина вылетела в кювет, в результате два друга 13 и 19 лет погибли. Сам водитель и третий товарищ попали в больницу.