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В Башкирии суд приговорил к сроку подростка, из-за которого в ДТП погибли двое

Суровое решение. В Башкирии суд вынес приговор подростку, устроившему смертельное ДТП

9 февраля 2024, 06:11

В Башкирии суд приговорил к сроку подростка, из-за которого в ДТП погибли двое

Парень признал свою вину. Кроме того, он вместе с матерью должен будет выплатить компенсацию за моральный вред.

В Альшеевском районе завершилось расследование по делу о 16-летнем угонщике автомобиля. Подросток получил 6,5 лет воспитательной колонии.

В октябре 2023 года парень забрал без спроса мамин Hyundai Creta. Выехав из села Раевка в сторону Стерлитамака, он не справился с управлением — машина вылетела в кювет, в результате два друга 13 и 19 лет погибли. Сам водитель и третий товарищ попали в больницу.

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Правоохранители завели на него уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами). К этой статьей добавились пункты «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Свою вину парень признал. Альшеевский районный суд приговорил его к 6,5 годам воспитательной колонии и обязал его с матерью выплатить компенсацию родственникам погибших (по 450 тыс рублей).

#Происшествия#Суд#Дтп с погибшими#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Альшеевский район
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