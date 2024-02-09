Суровое решение. В Башкирии суд вынес приговор подростку, устроившему смертельное ДТП

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
В Альшеевском районе завершилось расследование по делу о 16-летнем угонщике автомобиля. Подросток получил 6,5 лет воспитательной колонии.
В октябре 2023 года парень забрал без спроса мамин Hyundai Creta. Выехав из села Раевка в сторону Стерлитамака, он не справился с управлением — машина вылетела в кювет, в результате два друга 13 и 19 лет погибли. Сам водитель и третий товарищ попали в больницу.
Правоохранители завели на него уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами). К этой статьей добавились пункты «а» и «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
Свою вину парень признал. Альшеевский районный суд приговорил его к 6,5 годам воспитательной колонии и обязал его с матерью выплатить компенсацию родственникам погибших (по 450 тыс рублей).