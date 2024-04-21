Призывнику из Башкирии отказали в компенсации за участие в СВО

Однако Шестой кассационный суд решил, что участие призывников в СВО не противоречит законодательству, ссылаясь на то, что «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям». Стоит отметить, что в начале СВО представители государственной власти заявляли, что в боевых действиях участвуют лишь военнослужащие и офицеры контрактной службы. Тоже самое сказал и Владимир Путин: