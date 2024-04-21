Призывнику из Башкирии отказали в компенсации за участие в СВО

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Шестой кассационный суд в Самаре отказал в компенсации военнослужащему из Башкирии, который служил в армии по призыву, но попал на СВО, где получил ранение. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
27 июня 2021 года призывная комиссия Советского района Уфы призвала Виля Хакимова на службу в ВС РФ, следует из материалов дела. Для прохождения службы молодого человека направили в воинскую часть 31134 (15-й гвардейский мотострелковый полк). 24 февраля 2022 года Виль Хакимов стал участников СВО.
Менее, чем через две недели военнослужащий получил тяжёлое ранение. По одной из версий, при попадании снаряда в БТР. После проведённой 8 марта операции его госпитализировали в в клинику военной анестезиологии и реаниматологии Военно-медицинской академии им. Кирова (Санкт-Петербург). Военно-врачебная комиссия хирургического профиля подтвердила получение тяжкого увечья, полученного во время несения службы. Летом 2022 года Виля Хакимова перевели на стационарное лечение в клинику им. Бурденко (Москва). Наконец, в июле того же года военнослужащий был признан негодным к военной службе (категория «Д»), а 31 июля 2022 года был уволен из рядов ВС РФ.
Спустя месяц Виль Хакимов получил справку об инвалидности. Зимой 2022 года Виля Хакимова наградили медалью Суворова.
Ещё во время лечения мама военнослужащего подала жалобу в военную прокуратуру по вопросу возможного участия ее сына в СВО. Надзорное ведомство подтвердило, что воинские должностные лица допустили нарушения, которые привели к участию сына в СВО:
— В деятельности воинских должностных лиц выявлены отдельные нарушения, послужившие основанием для привлечения Хакимова В.В. к участию в специальной военной операции. — из определения Шестого кассационного суда общей юрисдикции, 21 марта 2024 года, Дело № 88-6275/2024.
После этого мать подала в суд на министерство обороны, потребовав компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей из-за получения ранения. Стерлитамакский городской суд согласился возместить 900 тысяч рублей, однако апелляционная инстанция — Верховный суд Башкирии — встал на сторону военных чиновников, решение суда было отменено. Истец подал кассационную жалобу.
Однако Шестой кассационный суд решил, что участие призывников в СВО не противоречит законодательству, ссылаясь на то, что «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям». Стоит отметить, что в начале СВО представители государственной власти заявляли, что в боевых действиях участвуют лишь военнослужащие и офицеры контрактной службы. Тоже самое сказал и Владимир Путин:
— Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. — из выступления Владимира Путина в честь международного женского дня.
Однако доводы истца о том, что руководство страны заявляло об отсутствии призывников на передовой суд не учёл, заявив, что «какого-либо нормативно-правового акта, устанавливающего подобного рода запрет, не имеется»:
— Вопреки доводам жалобы суду не представлено доказательств, что вред здоровью истца причинен в результате виновных противоправных действий должностных лиц войсковой части. Командование войсковой части не являлось непосредственным причинителем вреда здоровью истца, при этом вины воинских должностных лиц в ненадлежащей организации и в обеспечении безопасности военной службы не установлено.
Таким образом, Шестой кассационный суд отказал в выплате компенсации военнослужащему.