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Суд отказал в компенсации военнослужащему из Башкирии, раненному на СВО

Призывнику из Башкирии отказали в компенсации за участие в СВО

21 апреля 2024, 11:34
Фото: 1MI

Суд отказал в компенсации военнослужащему из Башкирии, раненному на СВО

В 21 год уроженец Альшеевского района был призван в армию, а за 4 месяца до конца срочной службы в его БТР попал снаряд.

Шестой кассационный суд в Самаре отказал в компенсации военнослужащему из Башкирии, который служил в армии по призыву, но попал на СВО, где получил ранение. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Служба по призыву и попадание снаряда в БТР

27 июня 2021 года призывная комиссия Советского района Уфы призвала Виля Хакимова на службу в ВС РФ, следует из материалов дела. Для прохождения службы молодого человека направили в воинскую часть 31134 (15-й гвардейский мотострелковый полк). 24 февраля 2022 года Виль Хакимов стал участников СВО.

Менее, чем через две недели военнослужащий получил тяжёлое ранение. По одной из версий, при попадании снаряда в БТР. После проведённой 8 марта операции его госпитализировали в в клинику военной анестезиологии и реаниматологии Военно-медицинской академии им. Кирова (Санкт-Петербург). Военно-врачебная комиссия хирургического профиля подтвердила получение тяжкого увечья, полученного во время несения службы. Летом 2022 года Виля Хакимова перевели на стационарное лечение в клинику им. Бурденко (Москва). Наконец, в июле того же года военнослужащий был признан негодным к военной службе (категория «Д»), а 31 июля 2022 года был уволен из рядов ВС РФ.

Спустя месяц Виль Хакимов получил справку об инвалидности. Зимой 2022 года Виля Хакимова наградили медалью Суворова.

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Заявление Путина или нормативно-правовые акты?

Ещё во время лечения мама военнослужащего подала жалобу в военную прокуратуру по вопросу возможного участия ее сына в СВО. Надзорное ведомство подтвердило, что воинские должностные лица допустили нарушения, которые привели к участию сына в СВО:

— В деятельности воинских должностных лиц выявлены отдельные нарушения, послужившие основанием для привлечения Хакимова В.В. к участию в специальной военной операции. — из определения Шестого кассационного суда общей юрисдикции, 21 марта 2024 года, Дело № 88-6275/2024.

После этого мать подала в суд на министерство обороны, потребовав компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей из-за получения ранения. Стерлитамакский городской суд согласился возместить 900 тысяч рублей, однако апелляционная инстанция — Верховный суд Башкирии — встал на сторону военных чиновников, решение суда было отменено. Истец подал кассационную жалобу.

Однако Шестой кассационный суд решил, что участие призывников в СВО не противоречит законодательству, ссылаясь на то, что «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подразделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям». Стоит отметить, что в начале СВО представители государственной власти заявляли, что в боевых действиях участвуют лишь военнослужащие и офицеры контрактной службы. Тоже самое сказал и Владимир Путин:

— Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. — из выступления Владимира Путина в честь международного женского дня.

Однако доводы истца о том, что руководство страны заявляло об отсутствии призывников на передовой суд не учёл, заявив, что «какого-либо нормативно-правового акта, устанавливающего подобного рода запрет, не имеется»:

— Вопреки доводам жалобы суду не представлено доказательств, что вред здоровью истца причинен в результате виновных противоправных действий должностных лиц войсковой части. Командование войсковой части не являлось непосредственным причинителем вреда здоровью истца, при этом вины воинских должностных лиц в ненадлежащей организации и в обеспечении безопасности военной службы не установлено.

Таким образом, Шестой кассационный суд отказал в выплате компенсации военнослужащему.

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#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Армия#СВО#Участники СВО#Вооружённые силы#Министерство обороны#Альшеевский район#Шестой кассационный суд
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