Глава Башкирии сообщил об утрате

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
После продолжительной болезни в Башкирии скончался известный ученый-тюрколог, топонимист и народный поэт республики Рашит Закирович Шакур. Соболезнования его родным и близким принес глава республики Радий Хабиров.
Вспоминая Рашита Шакура, он отмечает, что тот был не только патриотом своей родины, но «старшим товарищем, нравственным ориентиром, по которому мы сверяли свои поступки и мысли».
О нем также высказался Дамир Мустафин — руководитель Альшеевского района, уроженцем которого являлся Шакур.
Он отметил, что Рашит Закирович Шакур был не только видным литературным деятелем, но также внес большой вклад в науку и культуру региона. Ему обязаны многие известные ученые, журналисты, педагоги и писатели, которых он воспитал, сказал Мустафин.
Рашит Шакур был известен не только научной и литературной деятельностью, но и своей активной гражданской позицией. Он руководил Башкирским народным центром «Урал» и принимал активное участие в борьбе за суверенитет республики.
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