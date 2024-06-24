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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Глава Башкирии сообщил об утрате

Глава Башкирии сообщил об утрате

24 июня 2024, 04:52
Фото: 1MI
Рашит Шакур скончался в возрасте 87 лет в воскресенье, 23 июня, сообщил глава республики Радий Хабиров.

После продолжительной болезни в Башкирии скончался известный ученый-тюрколог, топонимист и народный поэт республики Рашит Закирович Шакур. Соболезнования его родным и близким принес глава республики Радий Хабиров.

Вспоминая Рашита Шакура, он отмечает, что тот был не только патриотом своей родины, но «старшим товарищем, нравственным ориентиром, по которому мы сверяли свои поступки и мысли».

Фото: Дамир Радикович Мустафин/Telegram

О нем также высказался Дамир Мустафин — руководитель Альшеевского района, уроженцем которого являлся Шакур.

Он отметил, что Рашит Закирович Шакур был не только видным литературным деятелем, но также внес большой вклад в науку и культуру региона. Ему обязаны многие известные ученые, журналисты, педагоги и писатели, которых он воспитал, сказал Мустафин.

Рашит Шакур был известен не только научной и литературной деятельностью, но и своей активной гражданской позицией. Он руководил Башкирским народным центром «Урал» и принимал активное участие в борьбе за суверенитет республики.

Напомним, ранее Mkset рассказывал о Лизе Агидуллиной — единственном народном учителе РФ из Уфы. Она долгое время боролась с болезнью, а в одной из последних публикаций в соцсетях откровенно рассказала о некомпетентности врачей, с которой ей пришлось столкнуться.

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