Уфимец забил жену до смерти

Как утверждает следствие, ссора между мужчиной и женщиной быстро переросла в насилие. Обвиняемый избил свою супругу, нанеся ей не менее 47 ударов по различным частям тела. Это проявление агрессии привело к тому, что женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.