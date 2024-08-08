Уфимец забил жену до смерти

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Кировском районе Уфы произошел страшный инцидент: 73-летний мужчина будет судим за убийство своей супруги. По информации прокуратуры, конфликт между супругами возник в феврале 2024 года, когда оба находились под воздействием алкоголя.
Как утверждает следствие, ссора между мужчиной и женщиной быстро переросла в насилие. Обвиняемый избил свою супругу, нанеся ей не менее 47 ударов по различным частям тела. Это проявление агрессии привело к тому, что женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Стоит отметить, что обвиняемый признал свою вину в содеянном. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения.