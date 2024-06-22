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Штурм салаватской высотки попал на видео

Штурм салаватской высотки попал на видео

22 июня 2024, 06:56
Фото: UTV
Вооруженные бутылкой пенного, нетерпеливостью и яростью бойцы выломали дверь в подъезд, сообщает паблик «Салават Сити».
Видео: UTV

Поводом для обсуждения и осуждения стало поведение группы молодых людей. Прихватив бутылку неизвестного напитка и теряя терпениt, двjt мужчин, женщина и ребенок пытались быстро попасть в подъезд одной из высоток в Салавате в Башкирии. Система распознавания лиц должна была отворить им дверь, если люди живут в этом доме. «Умный домофон» визитёров не узнал. Ожидание показалось компании слишком длительным. Тогда один из мужчин решил выломать дверь

— Один из мужчин решил взять дверь штурмом. Видимо, его ждали очень важные дела, раз он не хотел терять времени. В результате агрессивных действий дверь не выдержала и открылась, — указано в посте с видео штурма.

Напомним, на записи системы «Умный домофон» в Салавате часто попадают шокирующие ситуации. Так, в конце мая 2024 оборудование записало «десант» мужчины с козырька подъезда на скамейку.

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