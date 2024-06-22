Штурм салаватской высотки попал на видео

Поводом для обсуждения и осуждения стало поведение группы молодых людей. Прихватив бутылку неизвестного напитка и теряя терпениt, двjt мужчин, женщина и ребенок пытались быстро попасть в подъезд одной из высоток в Салавате в Башкирии. Система распознавания лиц должна была отворить им дверь, если люди живут в этом доме. «Умный домофон» визитёров не узнал. Ожидание показалось компании слишком длительным. Тогда один из мужчин решил выломать дверь