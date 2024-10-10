Уфимец озверел

Утро четверга в Уфе началось не с кофе, а с забега квадробера. Озверевшего земляка горожане заметили 10 октября в районе остановки «Огни Уфы». На четвереньках по городу перемещался звериный персонаж — или ручной тигр, или рыжий кот. Несмотря на свою звериную натуру, квадробер активно пользовался благами цивилизации и соблюдал правила дорожного движения. Так, законопослушный зверёныш пересек проезжую часть по пешеходному переходу, а потом решил воспользоваться городским транспортом. Впрочем, водитель автобуса №249 решил не брать озверевшего пассажира на борт.