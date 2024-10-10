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Posted 10 октября, 06:38

Published 10 октября, 06:38

Modified 10 октября, 06:40

Updated 10 октября, 06:40

Квадробер шокировал Уфу

Уфимец озверел

10 октября 2024, 06:38
Фото: myseldon.com

Квадробер шокировал Уфу

Считающий себя рыжим котиком или прирученным тигром последователь модного молодежного движения передвигался по городу на четвереньках, сообщают в четверг, 10 октября, очевидцы в соцсетях.

Утро четверга в Уфе началось не с кофе, а с забега квадробера. Озверевшего земляка горожане заметили 10 октября в районе остановки «Огни Уфы». На четвереньках по городу перемещался звериный персонаж — или ручной тигр, или рыжий кот. Несмотря на свою звериную натуру, квадробер активно пользовался благами цивилизации и соблюдал правила дорожного движения. Так, законопослушный зверёныш пересек проезжую часть по пешеходному переходу, а потом решил воспользоваться городским транспортом. Впрочем, водитель автобуса №249 решил не брать озверевшего пассажира на борт.

Очевидцы восприняли происходящее по-разному: кто-то с юмором, кто-то с тихой агрессией.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что квадробинг в Уфе стал популярнее хоббихорсинга.

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