mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 12:15

Published 26 сентября, 12:15

Modified 26 сентября, 12:25

Updated 26 сентября, 12:25

Врача избили в Башкирии

Врача избили в Башкирии

26 сентября 2024, 12:15
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Благовещенском районе медик подвергся нападению со стороны агрессивного пациента, который не смог дождаться своей очереди на прием, сообщает МВД России по Башкирии в четверг, 26 сентября.

Как стало известно, 28-летний врач местной больницы стал жертвой хулиганства, и его «оппонентом» оказался 24-летний житель города, который пришел за медицинской помощью.

Все началось с того, что молодой человек споткнулся на улице и получил травму. Придя в больницу, он был полон надежд на быстрое восстановление. Но не дождавшись своей очереди, мужчина стал размахивать руками и высказывать нелестные комментарии в адрес медперсонала. Дальше он перешел от слов к делу и нанес телесные повреждения врачу.

Очевидцы инцидента не остались равнодушными и вызвали полицию. Правоохранители прибыли на место событий и задержали буйного пациента. Как сообщают в МВД России по Башкирии, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Буйный папаша избил полицию в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Любовник силой хотел утащить девушку в БелебейПедофил напал на школьницу в БашкирииЗабрал деньги — получил срок: обман башкирской бабушки вышел боком курьеру
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Нападение#Октябрьский#Туймазы#Белебей#Мелеуз#Инциденты#Агрессия#Пациент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика