Врача избили в Башкирии

Posted 26 сентября, 12:15
Published 26 сентября, 12:15
Modified 26 сентября, 12:25
Updated 26 сентября, 12:25
Как стало известно, 28-летний врач местной больницы стал жертвой хулиганства, и его «оппонентом» оказался 24-летний житель города, который пришел за медицинской помощью.
Все началось с того, что молодой человек споткнулся на улице и получил травму. Придя в больницу, он был полон надежд на быстрое восстановление. Но не дождавшись своей очереди, мужчина стал размахивать руками и высказывать нелестные комментарии в адрес медперсонала. Дальше он перешел от слов к делу и нанес телесные повреждения врачу.
Очевидцы инцидента не остались равнодушными и вызвали полицию. Правоохранители прибыли на место событий и задержали буйного пациента. Как сообщают в МВД России по Башкирии, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
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