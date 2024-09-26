Врача избили в Башкирии

Все началось с того, что молодой человек споткнулся на улице и получил травму. Придя в больницу, он был полон надежд на быстрое восстановление. Но не дождавшись своей очереди, мужчина стал размахивать руками и высказывать нелестные комментарии в адрес медперсонала. Дальше он перешел от слов к делу и нанес телесные повреждения врачу.