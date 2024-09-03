Квадроберы бросаются на людей в Башкирии

Видео с агрессивными квадроберами из Стерлитамака завирусилось в соцсетях в Башкирии. Пользователи пересылают друг другу ролик, снятый в зоне отдыха. Там девочка, одетая в маску, судя по всему, енота, перемещаясь на четвереньках, рычит и проявляет агрессию к прохожим, имитируя поведение собаки. Не ровен час, дело дойдет до пробы человеческой крови, то есть укусов за руки или ноги. Правда, пока неясно, нужно ли проходить курс уколов от бешенства после укуса такого персонажа.



Стоит отметить, что агрессивная енотиха была не одна. В Стерлитамаке образовалась целая стая квадроберов, или, как их называет оператор съемки вирусного ролика, «квадрокоптеры».