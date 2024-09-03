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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:57

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Квадроберы бросаются на людей в Башкирии

Квадроберы бросаются на людей в Башкирии

3 сентября 2024, 06:53
Фото: dzeninfra.ru
Юные поклонники подражания четвероногим перешли в атаку в Стерлитамаке и засветились в соцсетях.

Видео с агрессивными квадроберами из Стерлитамака завирусилось в соцсетях в Башкирии. Пользователи пересылают друг другу ролик, снятый в зоне отдыха. Там девочка, одетая в маску, судя по всему, енота, перемещаясь на четвереньках, рычит и проявляет агрессию к прохожим, имитируя поведение собаки. Не ровен час, дело дойдет до пробы человеческой крови, то есть укусов за руки или ноги. Правда, пока неясно, нужно ли проходить курс уколов от бешенства после укуса такого персонажа.

Стоит отметить, что агрессивная енотиха была не одна. В Стерлитамаке образовалась целая стая квадроберов, или, как их называет оператор съемки вирусного ролика, «квадрокоптеры».

Квадроберы представляют собой современное развлечение для молодежи, особенно востребованное среди детей и подростков. Эти ребята одеваются в костюмы животных и подражают их поведению: они передвигаются по улицам на четвереньках, могут облизывать, рычать или даже укусить прохожих, а также есть специальный корм для животных.

Квадробика: новый тренд среди подростков
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