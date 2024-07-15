Дракой из-за выпивки с пенсионерами займется СК Башкирии

Делом о драке между пенсионерами и молодым парнем в селе Нижние Лемезы Иглинского района Башкирии будет заниматься Следственный комитет Башкирии. Ранее Mkset сообщал о том, что молодчик ворвался в сельский дом пожилой пары и потребовал спиртное. Пенсионеры отказали агрессивному гостю. За это ошалевший визитёр сначала запустил в пенсионеров поленья, лежавшие во дворе дома, а потом проник в здания и там отходил кулаками супругов. Часть потасовки попала на запись камеры видеонаблюдения.



Как сообщает пресс-служба полиции Башкирии, конфликт произошел еще 22 июня 2024 года. Во всяком случае, именно в этот день в местный отдел полиции обратилась избитая молодчиком 73-летняя женщина. Полиция сразу начала проверку. Оперативники установили, что пьяным непрошенным гостем оказался 19-летний местный житель.