Дракой из-за выпивки с пенсионерами займется СК Башкирии

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Делом о драке между пенсионерами и молодым парнем в селе Нижние Лемезы Иглинского района Башкирии будет заниматься Следственный комитет Башкирии. Ранее Mkset сообщал о том, что молодчик ворвался в сельский дом пожилой пары и потребовал спиртное. Пенсионеры отказали агрессивному гостю. За это ошалевший визитёр сначала запустил в пенсионеров поленья, лежавшие во дворе дома, а потом проник в здания и там отходил кулаками супругов. Часть потасовки попала на запись камеры видеонаблюдения.
Как сообщает пресс-служба полиции Башкирии, конфликт произошел еще 22 июня 2024 года. Во всяком случае, именно в этот день в местный отдел полиции обратилась избитая молодчиком 73-летняя женщина. Полиция сразу начала проверку. Оперативники установили, что пьяным непрошенным гостем оказался 19-летний местный житель.
— Мужчина потребовал от пожилых людей предоставить им алкоголь. Когда пенсионеры отказались, он причинил им телесные повреждения, — отмечают в пресс-службе МВД РБ.
Избитые пенсионеры должны пройти судебно-медицинскую экспертизу. Материалы в отношении буйного парня переданы в местный отдел СК. Там в отношении агрессивного молодчика должны вынести процессуальное решение по жалобам на побои и незаконное проникновение в дом.