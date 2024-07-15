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Дракой из-за выпивки с пенсионерами займется СК Башкирии

Дракой из-за выпивки с пенсионерами займется СК Башкирии

15 июля 2024, 19:34
Фото: 1MI
Пострадавшей от побоев требовавшего дать выпить молодчика пожилой паре придется пройти судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Делом о драке между пенсионерами и молодым парнем в селе Нижние Лемезы Иглинского района Башкирии будет заниматься Следственный комитет Башкирии. Ранее Mkset сообщал о том, что молодчик ворвался в сельский дом пожилой пары и потребовал спиртное. Пенсионеры отказали агрессивному гостю. За это ошалевший визитёр сначала запустил в пенсионеров поленья, лежавшие во дворе дома, а потом проник в здания и там отходил кулаками супругов. Часть потасовки попала на запись камеры видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба полиции Башкирии, конфликт произошел еще 22 июня 2024 года. Во всяком случае, именно в этот день в местный отдел полиции обратилась избитая молодчиком 73-летняя женщина. Полиция сразу начала проверку. Оперативники установили, что пьяным непрошенным гостем оказался 19-летний местный житель.

— Мужчина потребовал от пожилых людей предоставить им алкоголь. Когда пенсионеры отказались, он причинил им телесные повреждения, — отмечают в пресс-службе МВД РБ.

Избитые пенсионеры должны пройти судебно-медицинскую экспертизу. Материалы в отношении буйного парня переданы в местный отдел СК. Там в отношении агрессивного молодчика должны вынести процессуальное решение по жалобам на побои и незаконное проникновение в дом.

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