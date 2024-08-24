Истерика в Wildberries нашла защитников в Башкирии

Напомним, как сообщал Mkset, недовольная женщина довела до слёз сотрудницу пункта выдачи, всему виной — некий сбой в системе, как можно понять из диалога. Судя по всему, клиентке пришёл совершенно не тот товар, который та заказала. Горечь от напрасного ожидания усугубилась ещё и тем, что оформлять возврат женщине пришлось самостоятельно — этот факт окончательно вывел посетительницу из себя. Женщина принялась нецензурно «отчитывать» девушку бранными словами. В конце концов, клиентка всё же сдалась и выполнила все необходимые действия.