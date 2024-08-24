Истерика в Wildberries нашла защитников в Башкирии

Posted Сегодня, 21:20
Published Сегодня, 21:20
Modified Сегодня, 21:20
Updated Сегодня, 21:20
Кадры очередного скандала на пункте выдачи заказов популярного маркетплейса Wildberries разлетелся по соцсетям. На этот раз народным достоянием стала запись из ПВЗ в Кумертау.
Напомним, как сообщал Mkset, недовольная женщина довела до слёз сотрудницу пункта выдачи, всему виной — некий сбой в системе, как можно понять из диалога. Судя по всему, клиентке пришёл совершенно не тот товар, который та заказала. Горечь от напрасного ожидания усугубилась ещё и тем, что оформлять возврат женщине пришлось самостоятельно — этот факт окончательно вывел посетительницу из себя. Женщина принялась нецензурно «отчитывать» девушку бранными словами. В конце концов, клиентка всё же сдалась и выполнила все необходимые действия.
Ролик вызвал у пользователей соцсетей шквал эмоций. Комментаторы принялись осуждать неоправданное хамство в сторону простой сотрудницы.
— Насколько несчастна женщина, что из-за каких-то штанов устраивает истерику…
— Есть такие люди, им лишь бы поскандалить. Не устроят истерику — считай, день прошёл зря.
— Когда уже люди поймут, что сотрудники пунктов выдачи не отвечают за косяки продавцов и доставки? Тем более, раз такие правила возврата у маркетплейса. Читать надо было внимательнее.
— Могу свои штаны дать, если надо. Зачем так истерить?
Некоторые пользователи решили припомнить и аналогичные случаи в других ПВЗ.
— Я раньше думала, что это спокойная работа, безопасная. Но теперь понимаю — с такими психами там скоро надо будет охрану к каждому приставлять!
— Уже привык к подобному. Эти маркетплейсы по необъяснимой причине просто притягивают ненормальных.
Действительно, подобных случаев произошло уже довольно много — высказываются мнения, что этот вид шоппинга у некоторых вызвал «зомбирование» и перешёл в совершенно патологическую форму.
Так, многие до сих пор помнят скандал в одном из екатеринбургских ПВЗ маркетплейса «Озон», где мужчина устроил целое представление из-за того, что ему не отдавали заказ. Клиент по какой-то причине не смог разобраться с личным кабинетом и показывал сотруднице совершенно не те данные, которые нужны для получения заказа. Понимать это дебошир до последнего отказывался — мужчина в процессе чуть не разнёс пункт выдачи заказов.
Впрочем, известный уфимский психолог Алиса Курамшина не считает, что подобные случаи как-то связаны именно с этим способом шоппинга. Однако у всех аналогичных скандалов — в кафе, очередях и магазинах — действительно имеют некие общие закономерности. Заставлять людей поступать таким образом могут разные причины — от стресса и чувства несправедливости до нехватки «эмоционального интеллекта».
— Современная жизнь полна стрессов — от работы до личных проблем. Иногда мелкие неудачи могут стать последней каплей, и человек не может сдержать свои эмоции. Ссора в общественном месте становится выходом для накопившегося напряжения. Кроме того, многие люди реагируют на ситуации, которые они считают несправедливыми. Это может быть плохое обслуживание, ошибки в заказе или высокие цены. В такие моменты желание отстоять свои права может превратиться в бурную реакцию, — считает специалист.
Более неожиданной причиной может также стать поиск внимания со стороны зачинщиков скандалов.
— Некоторые люди могут использовать скандалы как способ привлечь к себе внимание. В социальных сетях такие ситуации быстро становятся вирусными, и это может дать им чувство значимости или популярности.
Некоторым людям попросту может казаться, что такие способы решения проблем — это совершенно нормально.
— В некоторых культурах или группах поведение, связанное с конфликтами, может восприниматься как нормальное. Люди могут считать, что крик или агрессия — это приемлемый способ решения проблем. Помимо этого, не все умеют управлять своими эмоциями или правильно выражать недовольство. Для некоторых людей скандал — это единственный способ донести свои мысли до окружающих.
Стоит заметить, что пыл осуждающих разделили далеко не все. В соцсетях можно наткнуться и на такие мнения:
— А вы сами вспомните, как истерите из-за разницы в ценнике в пять рублей в магазинах, на весь супермаркет истерику разводите. Она может и перегнула, но с чего она должна что-то делать и платить, раз у пункта выдачи проблема?
— Тут показана только часть конфликта. Мы не знаем, какой там сбой, не знаем ничего. Женщина, конечно, не права, что дала волю нервам, но нельзя её осуждать, не зная всей ситуации.
— Правильно бабка орёт. Может крик дойдёт до продавцов, которые отказываются забирать своё барахло. А девочка — ну, никто не обязан с ней носиться, как с хрустальной. Вышла на работу — будь готова к разным людям. Да и на пунктах выдачи ещё как косячат.
— У меня была аналогичная ситуация. Заказала две пары обуви разного размера. Померила и выбрала нужную, хочу вернуть — сотрудник «ойкает», что произошёл сбой и деньги списались за все три пары. И теперь я ещё и сама должна писать заявление на возврат. Это нормально по-вашему?