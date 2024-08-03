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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Арбузный топ создали в Башкирии

Арбузный топ создали в Башкирии

3 августа 2024, 07:24
Фото: 1MI
В Башкирии арбузный сезон уже бьет рекорды по количеству нестандартных ситуаций, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Каждый год 3 августа отмечается День арбуза — праздник, который радует всех любителей этой сочной ягоды. Однако в Башкирии этот день стал не только сладким, но и полным курьезов. Центр обработки вызовов Госкомитета РБ по ЧС поделился интересными историями, связанными с арбузами, которые поступили за 2024 год. Всего было зарегистрировано 7 сообщений, и некоторые из них действительно удивляют:

В трех случаях речь шла о незаконной торговле арбузами. Эти сообщения пришли из Уфы и Ишимбайского района, а одно даже отправилось в Службу-112 Нижегородской области.

Из Мелеуза поступила жалоба от женщины, которая утверждала, что её обманули на деньги при покупке арбуза. Так же один из уфимцев обратился с просьбой проверить торговлю арбузами после того, как его ребенок отравился.

А вот еще одна курьезная ситуация: в Уфе квартиранты устроили скандал и начали кидаться арбузами из окна своей квартиры. Праздник явно вышел из-под контроля.

В Кармаскалинском районе мужчина был настолько недоволен качеством проданного ему арбуза, что пришел разбираться с продавцами… с топором. Вот это уже настоящая «арбузная» страсть.

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Кроме того, в Башкортостане произошёл инцидент с неадекватом, вооружённым огромным ножом и кувалдой, который разнёс торговую лавку. Мужчина с голым торсом переворачивает коробки с фруктами и овощами, громко матерясь и высказывая претензии владельцу торговой точки, видимо ему попался не сладкий арбуз. Утверждается, что действие происходило в Белорецке.

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