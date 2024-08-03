Арбузный топ создали в Башкирии

Каждый год 3 августа отмечается День арбуза — праздник, который радует всех любителей этой сочной ягоды. Однако в Башкирии этот день стал не только сладким, но и полным курьезов. Центр обработки вызовов Госкомитета РБ по ЧС поделился интересными историями, связанными с арбузами, которые поступили за 2024 год. Всего было зарегистрировано 7 сообщений, и некоторые из них действительно удивляют: