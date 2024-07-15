Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Уфимка Лира выложила в чат Telegram-канала городской администрации видеозапись драки между неизвестным мужчиной и системой безопасности. Как указано в ролике, односторонняя потасовка вандала и техники произошла днем в воскресенье, 14 июля, в доме на улице Вологодской в Уфе. Явно заряженный на храбрость и агрессию спиртным мужчина сначала вступает с кем-то в перепалку во дворе многоэтажки, а потом набрасывается на купольную камеру. Мужчина яростно ее избивает. Даже ногами, демонстрируя отличную растяжку и явное знание дворового джиу-джитсу.
— Пусть Уфа знает своих «Героев», — коротко подписала ролик Лира.
Участники чата выразили свое неуважение агрессивному мужчине. Камера, к слову, теперь крайне плохо выглядит. Степень ее работоспособности не известна.