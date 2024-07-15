«Пусть Уфа знает своих „Героев“

Уфимка Лира выложила в чат Telegram-канала городской администрации видеозапись драки между неизвестным мужчиной и системой безопасности. Как указано в ролике, односторонняя потасовка вандала и техники произошла днем в воскресенье, 14 июля, в доме на улице Вологодской в Уфе. Явно заряженный на храбрость и агрессию спиртным мужчина сначала вступает с кем-то в перепалку во дворе многоэтажки, а потом набрасывается на купольную камеру. Мужчина яростно ее избивает. Даже ногами, демонстрируя отличную растяжку и явное знание дворового джиу-джитсу.



