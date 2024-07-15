mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

«Пусть Уфа знает своих „Героев“

«Пусть Уфа знает своих „Героев“

15 июля 2024, 19:45
Агрессивный мужчина устроил потасовку с купольной камерой наблюдения системы безопасности, сообщила жительница Уфы.

Уфимка Лира выложила в чат Telegram-канала городской администрации видеозапись драки между неизвестным мужчиной и системой безопасности. Как указано в ролике, односторонняя потасовка вандала и техники произошла днем в воскресенье, 14 июля, в доме на улице Вологодской в Уфе. Явно заряженный на храбрость и агрессию спиртным мужчина сначала вступает с кем-то в перепалку во дворе многоэтажки, а потом набрасывается на купольную камеру. Мужчина яростно ее избивает. Даже ногами, демонстрируя отличную растяжку и явное знание дворового джиу-джитсу.

— Пусть Уфа знает своих «Героев», — коротко подписала ролик Лира.

Участники чата выразили свое неуважение агрессивному мужчине. Камера, к слову, теперь крайне плохо выглядит. Степень ее работоспособности не известна.

Читайте также:
Дракой из-за выпивки с пенсионерами займется СК БашкирииАвтобусы без тормозов гоняют по УфеНеистовый танцор разбудил многоэтажку в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Видеозапись#Безопасность#Драка#Герои#Салават#Нефтекамск#Telegram#Белорецк#Туймазы#Многоэтажка#Инциденты#Спиртное#Агрессия#Потасовка#Купольная камера наблюдения#Храбрость#Джиу-джитсу
Подпишитесь
Крупный скандал вспыхнул в государственной стоматологической клинике в Уфе
Сегодня, 07:46
В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное
Сегодня, 10:01
Проезд в Уфе вырастет в цене
Сегодня, 09:43
Уфимский студент отсудил 160% цены путевки
Сегодня, 09:21
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
Сегодня, 08:43
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
Сегодня, 08:43