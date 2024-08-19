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Понять —простить — заплатить: как один уфимец каялся

Понять —простить — заплатить: как один уфимец каялся

19 августа 2024, 10:05
Октябрьским районный суд Уфы рассмотрел иск сотрудника ППС о поругании его чести и достоинства, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сотрудник патруль-постовой службе полиции Уфы заявил иск в Октябрьский районный суд. Причиной для судебной тяжбы стал инцидент, произошедший во время несения службы. В один из дней, когда сотрудник ППС нёс дежурство на улице Маршала Жукова в Уфе, ему довелось задерживать 31-летнего мужчину. Тот явно перебрал с горячительными напитками. Сдаваться в руки полиции выпивоха не согласился. Наоборот, он проявил агрессию. Кулаками помахать ему не удалось, зато он нанес немало душевных травм сотруднику ППС, крича в его адрес различные оскорбления.

Итогом публичного скандала стало уголовное дело. Уфимец не стал отрицать своей вины и извинился. Суд оштрафовал 31-летнего мужчину на ₽23 000. Эти деньги сотрудник полиции получит в качестве компенсации морального вреда.

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