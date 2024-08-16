Пьяный уфимец устроил скандал в самолете

Когда бортпроводник обратился к нему с замечанием по поводу его состояния, пассажир воспринял это как личное оскорбление и начал бурно возмущаться. Несмотря на объяснения о том, что нетрезвым людям вход в самолет запрещен, горе-путешественник продолжал вести себя агрессивно.