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Пьяный уфимец устроил скандал в самолете

Пьяный уфимец устроил скандал в самолете

16 августа 2024, 08:04
Фото: 1MI
В аэропорту Нового Уренгоя один из авиапассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что ему позволено все, сообщает МВД России.

В четверг, 15 августа 2024 года, на Линейный пункт полиции поступила тревожная информация о том, что пассажир рейса «Новый Уренгой — Уфа» нарушает общественный порядок при посадке. Транспортные полицейские немедленно отреагировали и направились к выходу, где ожидали бунтовщика.

Задержанным оказался 37-летний житель Республики Башкортостан, который явно не был готов к полету — он выражался нецензурной лексикой и явно находился под воздействием спиртных напитков. Как выяснили стражи порядка, мужчина провел время в одном из кафе аэропорта и принял решение отправиться на посадку после нескольких бокалов.

Аэропорт Уфы стал местом преступления
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Когда бортпроводник обратился к нему с замечанием по поводу его состояния, пассажир воспринял это как личное оскорбление и начал бурно возмущаться. Несмотря на объяснения о том, что нетрезвым людям вход в самолет запрещен, горе-путешественник продолжал вести себя агрессивно.

В конечном итоге мужчине отказали в перелете. Однако его буйство не закончилось: при доставлении в дежурную часть он проявил сопротивление. Полицейским пришлось применить физическую силу.

Правонарушителя отправили на медицинское освидетельствование — но он отказался от этой процедуры. В результате транспортные полицейские составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Теперь мужчине предстоит оплатить штраф за свои «приключения».

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