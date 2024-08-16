Пьяный уфимец устроил скандал в самолете

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В четверг, 15 августа 2024 года, на Линейный пункт полиции поступила тревожная информация о том, что пассажир рейса «Новый Уренгой — Уфа» нарушает общественный порядок при посадке. Транспортные полицейские немедленно отреагировали и направились к выходу, где ожидали бунтовщика.
Задержанным оказался 37-летний житель Республики Башкортостан, который явно не был готов к полету — он выражался нецензурной лексикой и явно находился под воздействием спиртных напитков. Как выяснили стражи порядка, мужчина провел время в одном из кафе аэропорта и принял решение отправиться на посадку после нескольких бокалов.
Когда бортпроводник обратился к нему с замечанием по поводу его состояния, пассажир воспринял это как личное оскорбление и начал бурно возмущаться. Несмотря на объяснения о том, что нетрезвым людям вход в самолет запрещен, горе-путешественник продолжал вести себя агрессивно.
В конечном итоге мужчине отказали в перелете. Однако его буйство не закончилось: при доставлении в дежурную часть он проявил сопротивление. Полицейским пришлось применить физическую силу.
Правонарушителя отправили на медицинское освидетельствование — но он отказался от этой процедуры. В результате транспортные полицейские составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Теперь мужчине предстоит оплатить штраф за свои «приключения».