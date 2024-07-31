Источник жутких звуков в Уфе найден

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Лисицу, прятавшуюся в подвале дома в Уфе, нашли и вызволили специалисты центра. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как напуганное животное, вымазавшее шерстку в неизвестной темной субстанции, сидит, забившись в угол. К счастью, животное не проявило агрессии и позволило взять себя на руки одному из волонтеров.
Отметим, что ранее жителей дома напугали необычные звуки, которые издавала лисица. Они не были похожи на привычное ей фырканье. В центре предполагают, что причина изменения голоса может быть в проблеме с голосовыми связками.