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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Источник жутких звуков в Уфе найден

Источник жутких звуков в Уфе найден

31 июля 2024, 11:50
Фото: 1MI
В подвале жилого дома пряталась лиса, сообщает центр реабилитации диких животны «Пин и Пуф».

Лисицу, прятавшуюся в подвале дома в Уфе, нашли и вызволили специалисты центра. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как напуганное животное, вымазавшее шерстку в неизвестной темной субстанции, сидит, забившись в угол. К счастью, животное не проявило агрессии и позволило взять себя на руки одному из волонтеров.

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Отметим, что ранее жителей дома напугали необычные звуки, которые издавала лисица. Они не были похожи на привычное ей фырканье. В центре предполагают, что причина изменения голоса может быть в проблеме с голосовыми связками.

Видео: «Пин и Пуф"/Telegram
#Видео#Уфа#Соцсети#Новости Башкирии#Волонтеры#Новости Уфы#Дикие животные#Специалисты#Агрессия#Реабилитация#Лиса#Подвал#Шерсть#Голосовые связки
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