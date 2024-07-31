Источник жутких звуков в Уфе найден

Лисицу, прятавшуюся в подвале дома в Уфе, нашли и вызволили специалисты центра. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как напуганное животное, вымазавшее шерстку в неизвестной темной субстанции, сидит, забившись в угол. К счастью, животное не проявило агрессии и позволило взять себя на руки одному из волонтеров.