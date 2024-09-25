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Posted 25 сентября, 06:36

Published 25 сентября, 06:36

Modified 25 сентября, 07:24

Updated 25 сентября, 07:24

Буйный папаша избил полицию в Уфе

Буйный папаша избил полицию в Уфе

25 сентября 2024, 06:36
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Мужчина находясь под градусом, решил «позабавить» стражей порядка, сообщает в среду, 25 сентября, прокуратура Башкирии.

Кировский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который проявил не только буйный нрав, но и полное пренебрежение к представителям власти. В ходе профилактических мероприятий, направленных на защиту прав ребенка, полиция пришла в дом к мужчине. Однако вместо сотрудничества он избрал агрессивную тактику: ударил одного из полицейских по руке и схватил его за форму, не стесняясь в оскорблениях.

Судебные разбирательства показали, что инцидент произошел в июне 2024 года, когда мужчина был явно не в трезвом состоянии. Подсудимый признал свою вину, и, как оказалось, он не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов — уфимец уже имел судимости в прошлом.

Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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