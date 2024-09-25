Буйный папаша избил полицию в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который проявил не только буйный нрав, но и полное пренебрежение к представителям власти. В ходе профилактических мероприятий, направленных на защиту прав ребенка, полиция пришла в дом к мужчине. Однако вместо сотрудничества он избрал агрессивную тактику: ударил одного из полицейских по руке и схватил его за форму, не стесняясь в оскорблениях.