Буйный папаша избил полицию в Уфе

Posted 25 сентября, 06:36
Published 25 сентября, 06:36
Modified 25 сентября, 07:24
Updated 25 сентября, 07:24
Кировский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который проявил не только буйный нрав, но и полное пренебрежение к представителям власти. В ходе профилактических мероприятий, направленных на защиту прав ребенка, полиция пришла в дом к мужчине. Однако вместо сотрудничества он избрал агрессивную тактику: ударил одного из полицейских по руке и схватил его за форму, не стесняясь в оскорблениях.
Судебные разбирательства показали, что инцидент произошел в июне 2024 года, когда мужчина был явно не в трезвом состоянии. Подсудимый признал свою вину, и, как оказалось, он не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов — уфимец уже имел судимости в прошлом.
Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.