Уфимский «Эминем» избил трамвай

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В утренние часы, 8 августа, на одной из улиц Уфы разразилась необычная ситуация, которую запечатлели очевидцы. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как неизвестный молодой человек с неистовой энергией бросается на трамвай. Сначала он начинает яростно бить кулаками фары пассажирского транспорта, затем переходит к боковому зеркалу, которое также не избежало его «внимания».
Поскольку действия мужчины выглядели крайне странно и агрессивно, а его движения порой напоминали танец, анонимный автор видео предположил о возможном влиянии запрещенных веществ. Интересен и внешний вид агрессивного пешехода. Парень одет в стиле американского певца Эминема: широкие штаны, потертая футболка и вязаная черная шапка.
Местные жители были шокированы увиденным и начали активно обсуждать произошедшее в комментариях.
— Что могло заставить человека так вести себя?
— Видимо молодого человека просто не устраивает работа общественного транспорта.
— Чем же ему так насолил этот несчастный трамвай, комментируют люди в соцсетях.
Инцидент обошелся без серьезных последствий для пассажиров и водителя трамвая.