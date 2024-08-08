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Published Сегодня, 08:23

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Уфимский «Эминем» избил трамвай

Уфимский «Эминем» избил трамвай

8 августа 2024, 08:23
Фото: 1MI
Пассажиры стали свидетелями поистине странной сцены: мужчина без предупреждения атаковал электротранспорт, сообщают очевидцы в соцсетях.

В утренние часы, 8 августа, на одной из улиц Уфы разразилась необычная ситуация, которую запечатлели очевидцы. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как неизвестный молодой человек с неистовой энергией бросается на трамвай. Сначала он начинает яростно бить кулаками фары пассажирского транспорта, затем переходит к боковому зеркалу, которое также не избежало его «внимания».

Поскольку действия мужчины выглядели крайне странно и агрессивно, а его движения порой напоминали танец, анонимный автор видео предположил о возможном влиянии запрещенных веществ. Интересен и внешний вид агрессивного пешехода. Парень одет в стиле американского певца Эминема: широкие штаны, потертая футболка и вязаная черная шапка.

Местные жители были шокированы увиденным и начали активно обсуждать произошедшее в комментариях.

— Что могло заставить человека так вести себя?
— Видимо молодого человека просто не устраивает работа общественного транспорта.
— Чем же ему так насолил этот несчастный трамвай, комментируют люди в соцсетях.

Инцидент обошелся без серьезных последствий для пассажиров и водителя трамвая.

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