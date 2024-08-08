Уфимский «Эминем» избил трамвай

В утренние часы, 8 августа, на одной из улиц Уфы разразилась необычная ситуация, которую запечатлели очевидцы. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как неизвестный молодой человек с неистовой энергией бросается на трамвай. Сначала он начинает яростно бить кулаками фары пассажирского транспорта, затем переходит к боковому зеркалу, которое также не избежало его «внимания».