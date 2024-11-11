В Уфе завёлся Халк

События разворачивались в одном из дворов Уфы, где на видео с домофона запечатлён момент, когда парень в ярости принялся за разрушение, выходя из подъезда. Его подруга пыталась остановить его, но, похоже, её усилия были тщетны. Словно Халк, он ударил плитку так, что она разлетелась на куски, а затем просто продолжил свой путь, оставив спутницу в полном недоумении. Что так расстроило парня остается неизвестным.