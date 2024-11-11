В Уфе завёлся Халк

Posted 11 ноября, 04:51
Published 11 ноября, 04:51
Modified 11 ноября, 08:47
Updated 11 ноября, 08:47
События разворачивались в одном из дворов Уфы, где на видео с домофона запечатлён момент, когда парень в ярости принялся за разрушение, выходя из подъезда. Его подруга пыталась остановить его, но, похоже, её усилия были тщетны. Словно Халк, он ударил плитку так, что она разлетелась на куски, а затем просто продолжил свой путь, оставив спутницу в полном недоумении. Что так расстроило парня остается неизвестным.
Однако, по данным инсайдерских источников, жители дома, теперь собираются написать заявление на «неадеквата». Не обошлось и без комментариев уфимцев в социальных сетях.
— Либо пьяный, либо просто человек себя не контролирует.
— Не понимаю таких людей, которые в порыве чувств все сразу крушить начинают.
— Вот так вот и разрушают имущество, — пишут уфимцы в соцсетях.