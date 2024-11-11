mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 04:51

Published 11 ноября, 04:51

Modified 11 ноября, 08:47

Updated 11 ноября, 08:47

Мужчина разгромил подъезд в Уфе

В Уфе завёлся Халк

11 ноября 2024, 04:51
Фото: 1MI.

Мужчина разгромил подъезд в Уфе

Молодой человек, словно «супергерой», решил показать свою силу жителям одного из домов города, сообщают в понедельник, 11 ноября, инсайдерские телеграмм-каналы.

События разворачивались в одном из дворов Уфы, где на видео с домофона запечатлён момент, когда парень в ярости принялся за разрушение, выходя из подъезда. Его подруга пыталась остановить его, но, похоже, её усилия были тщетны. Словно Халк, он ударил плитку так, что она разлетелась на куски, а затем просто продолжил свой путь, оставив спутницу в полном недоумении. Что так расстроило парня остается неизвестным.

Однако, по данным инсайдерских источников, жители дома, теперь собираются написать заявление на «неадеквата». Не обошлось и без комментариев уфимцев в социальных сетях.

— Либо пьяный, либо просто человек себя не контролирует.
— Не понимаю таких людей, которые в порыве чувств все сразу крушить начинают.
— Вот так вот и разрушают имущество, — пишут уфимцы в соцсетях.
Видео: Видеобзор

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе появился таинственный стрелок, который стреляет из окна жилого дома.

Загадочный киллер появился в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Десяток камикадзе гонял по УфеПогода в Башкирии застанет врасплохНа повестке у Хабирова: праздники, снежный апокалипсис и отставка соратника
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Социальные сети#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Пьянство#Кумертау#Заявление#Белебей#Инцидент#Мелеуз#Разрушение#Подъезд#Агрессия#Халк#Недоумение#Адекватность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика