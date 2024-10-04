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Октябрь
Мэр Уфы вызвал учителей
4 октября, 09:35
Сентябрь
Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии
1 сентября, 09:34
Басков сядет на диету после Башкирии
1 сентября, 06:40
Хабиров наградил певца Газманова
1 сентября, 06:17
Август
Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе
31 августа, 10:29
Уфа отправила послание в будущее
31 августа, 09:48
Мэру Уфы подарили доспехи
31 августа, 07:50
Премьер Беларуси прилетел в Уфу
31 августа, 05:19
Срочное обращение Путина к Уфе
30 августа, 20:05
Полина Гагарина обратилась к Уфе
30 августа, 19:20
Зал заседаний за ₽108 млн открыли в Уфе
30 августа, 14:38
Мэру Донецка показали Уфу
30 августа, 14:04
«Фестиваль» «Уфа стоит» задумали на дорогах столицы Башкирии
30 августа, 13:50
День города в Уфе — как будет работать транспорт
30 августа, 08:03
Погода на День города в Уфе устроит «качели»
29 августа, 14:28
На проспекте Октября в Уфе введут одностороннее движение
29 августа, 13:31
Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд
28 августа, 15:02
«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах
28 августа, 10:56
Сакральный сквер подарят Уфе
27 августа, 16:36

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