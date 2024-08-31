Премьер Беларуси прилетел в Уфу

Как отчитались в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова, белорусского коллегу в аэропорту им. Мустая Карима встретил руководитель региона. Судя по кадрам, премьер-министру Беларуси организовали торжественный приём с национальным колоритом.