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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

Премьер Беларуси прилетел в Уфу

Премьер Беларуси прилетел в Уфу

31 августа 2024, 05:19
Фото: пресс-служба главы РБ
В столицу Башкирии нанёс рабочий визит глава Кабмина Республики Беларусь Роман Головченко.

Как отчитались в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова, белорусского коллегу в аэропорту им. Мустая Карима встретил руководитель региона. Судя по кадрам, премьер-министру Беларуси организовали торжественный приём с национальным колоритом.

О предстоящей поездке Головченко в Россию ранее сообщали белорусские издания. Как и заявлялось, премьер-министр собирается посетить ряд мероприятий, приуроченных к 450-летнему юбилею города Уфы. Напомним, торжественную дату в городе отмечают 30–31 августа.

Ранее Головченко также посетил Псковскую область, где 23 августа отпраздновали 80-летие со дня образования региона.

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Ранее в столицу Башкирии также прибыл мэр Донецка Алексей Кулемзин, которому провели небольшую экскурсию по общественным местам Октябрьского района города.

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