Премьер Беларуси прилетел в Уфу

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Как отчитались в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова, белорусского коллегу в аэропорту им. Мустая Карима встретил руководитель региона. Судя по кадрам, премьер-министру Беларуси организовали торжественный приём с национальным колоритом.
О предстоящей поездке Головченко в Россию ранее сообщали белорусские издания. Как и заявлялось, премьер-министр собирается посетить ряд мероприятий, приуроченных к 450-летнему юбилею города Уфы. Напомним, торжественную дату в городе отмечают 30–31 августа.
Ранее Головченко также посетил Псковскую область, где 23 августа отпраздновали 80-летие со дня образования региона.
Ранее в столицу Башкирии также прибыл мэр Донецка Алексей Кулемзин, которому провели небольшую экскурсию по общественным местам Октябрьского района города.